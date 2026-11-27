В преддверии выхода заключительной главы трилогии ремейков — Final Fantasy 7 Revelation, релиз которой запланирован на 8 апреля 2027 года, — вселенная игры может получить ряд новых кроссоверов со сторонними проектами. О планах по расширению партнёрских инициатив рассказал геймдиректор проекта Наоки Хамагути.

По словам разработчика, интерес к франшизе со стороны индустрии заметно вырос на фоне приближения финала истории. Команда Square Enix уже получила предложения о сотрудничестве от разных компаний и сейчас ведёт переговоры с потенциальными партнёрами. Главным критерием для заключения подобных сделок Хамагути назвал взаимную выгоду и органичность интеграции.

«По мере того как серия Final Fantasy 7 Remake приближается к своей кульминации, она вызывает колоссальный интерес как у фанатского сообщества, так и у коллег по индустрии. Мы получили предложения о коллаборациях от самых разных компаний и сейчас сосредоточены на работе с теми партнёрами, с которыми сможем выстроить по-настоящему продуктивные и взаимовыгодные отношения. До момента релиза финальной части мне бы очень хотелось создать ещё больше возможностей для подобных кроссоверов», — подчеркнул Наоки Хамагути.

У авторов уже есть успешный опыт интеграции вселенной FF7 в сторонние игры: ранее герои и элементы культовой RPG появлялись в рамках совместных акций в файтинге Street Fighter 6 и аркадной гонке Sonic Racing: CrossWorlds. Новые коллаборации призваны поддержать интерес аудитории на финальном этапе маркетинговой кампании.

Напомним, FF7 Revelation завершит переосмысление классической игры 1997 года, начатое в Remake Intergrade и продолженное в Rebirth. Впервые в истории современной трилогии игра выйдет в один день сразу на всех актуальных платформах: ПК (Steam, EGS и MS Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.