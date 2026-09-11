Square Enix готовит новые коллаборации для Final Fantasy VII Revelation

Square Enix рассматривает новые коллаборации перед выходом Final Fantasy VII Revelation, однако поклонникам не стоит ждать скорого кроссовера с Fortnite. Об этом рассказал режиссёр игры Наоки Хамагути.

По его словам, компания изучает сотрудничество с различными франшизами, а коллаборация со Street Fighter стала одним из первых шагов в этом направлении. При этом на вопрос о возможном появлении Final Fantasy в Fortnite Хамагути заявил, что сейчас ему нечего сообщить, что могло бы повысить ожидания игроков.

При этом разработчик отметил, что Fortnite действительно оказала влияние на создание Final Fantasy VII Revelation. В частности, команда вдохновлялась игрой Epic Games при разработке системы десантирования.