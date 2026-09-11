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Final Fantasy 7 Revelation 08.04.2027
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези
7.2 101 оценка

Square Enix готовит новые коллаборации для Final Fantasy VII Revelation

IKarasik IKarasik

Square Enix рассматривает новые коллаборации перед выходом Final Fantasy VII Revelation, однако поклонникам не стоит ждать скорого кроссовера с Fortnite. Об этом рассказал режиссёр игры Наоки Хамагути.

По его словам, компания изучает сотрудничество с различными франшизами, а коллаборация со Street Fighter стала одним из первых шагов в этом направлении. При этом на вопрос о возможном появлении Final Fantasy в Fortnite Хамагути заявил, что сейчас ему нечего сообщить, что могло бы повысить ожидания игроков.

При этом разработчик отметил, что Fortnite действительно оказала влияние на создание Final Fantasy VII Revelation. В частности, команда вдохновлялась игрой Epic Games при разработке системы десантирования.

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