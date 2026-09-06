Square Enix хочет развивать Final Fantasy 7 и после завершения трилогии ремейков

Square Enix не собирается ставить точку в истории Final Fantasy 7 после завершения трилогии ремейков. По словам директора проекта Наоки Хамагути, компания хочет превратить FF7 в развивающуюся франшизу, которая будет привлекать новых поклонников ещё многие годы.

Во время панели на PAX West Хамагути объяснил, что трилогия была задумана не просто как современный ремейк классической игры 1997 года. Её главная цель — передать Final Fantasy 7 следующему поколению игроков и сохранить её значимость на десятилетия вперёд.

«Мы хотим создать произведение, которое будет привлекать новых фанатов через 20 или даже 30 лет», — отметил Хамагути.

В материалах презентации Square Enix также говорится о намерении «расширить будущее FF7» и вывести франшизу за пределы статуса классики прошлого, превратив её в IP с постоянно развивающимся будущим.

Это может означать появление новых игр и других проектов во вселенной Final Fantasy 7 после завершения трилогии. Впрочем, пока Square Enix не анонсировала ничего, что выйдет после Final Fantasy 7 Revelation и двух запланированных дополнений.

Финальная часть трилогии, Final Fantasy 7 Revelation, должна выйти в 2027 году.