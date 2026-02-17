Square Enix меняет приоритеты: ПК стал ведущей платформой для разработки Final Fantasy 7 Remake

Режиссер Наоки Хамагути официально закрепил за ПК статус основной платформы для создания графических ассетов. Студия официально перешла на модель «PC-first»: все игровые ресурсы создаются в наилучшем качестве для компьютеров, а версии для PlayStation и других платформ — это результат последующей оптимизации
В недавнем интервью Хамагути подробно рассказал о структурных изменениях в разработке серии. По его словам, взрывной рост рынка ПК-игр на Западе и успех Final Fantasy VII Remake в Steam и Epic Games Store заставили Square Enix пересмотреть архитектуру разработки. Теперь разработчики сначала создают 3D-модели и текстуры самого высокого качества, ориентируясь на возможности мощных ПК. Консольные версии (для PS5 и PS5 Pro) — это уже результат оптимизации и упрощения этих «мастер-исходников».
Хотя рынок ПК-гейминга в Японии постепенно расширяется, за рубежом рост оказался еще более стремительным. Рынок колоссально вырос как в сегменте консолей, так и на ПК. Серия FF7 Remake очень хорошо продалась на таких платформах, как Steam и Epic Games Store, поэтому мы разрабатываем ассеты, ориентируясь на широкий рынок ПК. Фактически, наши 3D-модели создаются на самом высоком уровне качества, используя ПК в качестве основы.
Хамагути отметил, что игроки сразу заметили визуальное превосходство Final Fantasy VII Rebirth на ПК по сравнению с консольным релизом. Этот опыт окончательно закрепил философию «сначала производительная среда — затем адаптация».
Когда вышла FFVII Rebirth, многие отмечали, что на ПК графика была лучше, чем на PS5. В работе над третьей частью мы сохраним этот подход. Наш главный принцип — не подстраивать качество графики под самое слабое устройство, а создавать её в расчете на самое мощное оборудование.
По сути, Square Enix перестала относиться к ПК как к второстепенной платформе для портов, сделав его фундаментом для создания всей визуальной составляющей игры. Этот шаг — часть новой стратегии агрессивной мультиплатформенности. Велика вероятность, что финал трилогии ремейка Final Fantasy 7 Remake Part 3 избавится от статуса временного эксклюзива и выйдет на ПК и консолях одновременно для максимального охвата рынка.
