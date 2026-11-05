Square Enix может отказаться от новых ремейков Final Fantasy в пользу оригинальных игр

После завершения работы над трилогией ремейков Final Fantasy 7 Square Enix, вероятно, сосредоточится на создании новых проектов, а не на переосмыслении других классических частей серии. Об этом в интервью IGN рассказал Ёсинори Китасэ — продюсер трилогии и один из руководителей франшизы. По его словам, именно инвестиции в новые игры сейчас выглядят для компании наиболее вероятным направлением развития.

При этом Китасэ не исключает возвращения к старым произведениям. Он подчеркнул, что случай Final Fantasy 7 был особенным: над проектом работали авторы оригинала 1997 года, которые испытывали к нему сильную личную привязанность. Кроме того, ремейк позволил познакомить с классической историей новую аудиторию, которой оригинальная игра могла показаться слишком медленной или устаревшей.

Продюсер отметил, что Square Enix готова рассматривать подобные инициативы и в будущем, но каждый проект будет оцениваться отдельно. Иными словами, компания не собирается полностью отказываться от ремейков, однако превращать их в основное направление своей деятельности тоже не намерена.

Это оставляет возможность для возвращения других частей Final Fantasy, но пока не даёт оснований рассчитывать на скорые анонсы. В частности, поклонникам Final Fantasy 6, 8 и 9, похоже, не стоит воспринимать ремейки этих игр как неизбежный следующий шаг Square Enix. Сейчас приоритет компании, судя по словам Китасэ, — новые истории и игровые проекты.