Square Enix, по слухам, готовится привезти на Jump Festa 2027 несколько ожидаемых проектов, включая Final Fantasy VII Revelation и Final Fantasy XIV: Evercold. Однако главным событием выставки может стать демонстрация игровой версии заключительной части трилогии ремейков Final Fantasy VII. Официального подтверждения пока нет, но сроки проведения мероприятия делают такой анонс вполне возможным.

Jump Festa 2027 состоится 19 и 20 декабря 2026 года в выставочном центре Makuhari Messe в японском городе Тиба. Square Enix традиционно участвует в выставке, однако компания пока не раскрыла, какие именно игры представит в этот раз. Информация о предполагаемом составе экспозиции появилась благодаря инсайдеру Ryokutya, которого источник характеризует как достаточно надёжного.

Помимо Final Fantasy VII Revelation, на стендах Square Enix могут появиться Final Fantasy XIV: Evercold и Dragon Quest Monsters: The Withering World. Последняя к тому моменту уже должна выйти, поэтому посетителям, вероятно, предложат ознакомиться с готовой игрой. Для поклонников Final Fantasy XIV могут организовать встречу с Альфой и моглами, а на площадке Dragon Quest Monsters ожидается появление Флаффи. Также упоминается фотозона с узнаваемыми сценами из Final Fantasy VII.

Но больше всего внимания привлекает возможная игровая демонстрация Final Fantasy VII Revelation. Согласно опубликованной информации, Square Enix может впервые представить публике полноценную версию проекта, который должен завершить трилогию ремейков. В исходном сообщении также указывается дата релиза — 8 апреля 2027 года, то есть между Jump Festa и выходом игры останется всего несколько месяцев.

У такого сценария есть прецедент: в 2023 году Square Enix представила игровую демоверсию Final Fantasy VII Rebirth на Tokyo Game Show, незадолго до выхода проекта. Поэтому декабрьская выставка действительно могла бы стать подходящей площадкой для показа заключительной части трилогии.

Впрочем, пока всё это остаётся слухами. Square Enix ещё не объявила программу своего участия в Jump Festa 2027, поэтому рассчитывать на демонстрацию игры как на подтверждённый факт преждевременно. Вероятно, официальные подробности появятся ближе к мероприятию.