Square Enix может выпустить Kingdom Hearts 4 и Final Fantasy VII Revelation почти одновременно

Новые находки игроков указывают на то, что релиз Kingdom Hearts 4 может состояться в 2027 году. Поводом для обсуждений стали страницы предзаказа сборника Kingdom Hearts Collection I–III у нескольких австралийских ретейлеров, где прямо упоминается выход новой части серии в следующем году.

Интересно, что информация появилась сразу у нескольких магазинов, что снижает вероятность обычной ошибки. После недавнего возвращения Kingdom Hearts 4 на Nintendo Direct интерес к проекту заметно вырос, а фанаты начали строить предположения о планах Square Enix на ближайшие годы.

Если данные подтвердятся, 2027 год может стать одним из самых насыщенных в истории японских RPG. Ожидается, что примерно в это же время компания выпустит Final Fantasy VII Revelation — заключительную часть трилогии ремейков Final Fantasy VII. Таким образом, два крупнейших проекта Square Enix могут выйти с разницей всего в несколько месяцев.

Дополнительный символизм ситуации придаёт тот факт, что в 2027 году серия Kingdom Hearts отметит своё 25-летие. Многие фанаты считают, что именно к этой дате Square Enix и приурочит запуск долгожданной четвёртой части.