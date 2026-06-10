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Final Fantasy 7 Revelation Весна 2027
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 77 оценок

Square Enix может выпустить Kingdom Hearts 4 и Final Fantasy VII Revelation почти одновременно

IKarasik IKarasik

Новые находки игроков указывают на то, что релиз Kingdom Hearts 4 может состояться в 2027 году. Поводом для обсуждений стали страницы предзаказа сборника Kingdom Hearts Collection I–III у нескольких австралийских ретейлеров, где прямо упоминается выход новой части серии в следующем году.

Интересно, что информация появилась сразу у нескольких магазинов, что снижает вероятность обычной ошибки. После недавнего возвращения Kingdom Hearts 4 на Nintendo Direct интерес к проекту заметно вырос, а фанаты начали строить предположения о планах Square Enix на ближайшие годы.

Если данные подтвердятся, 2027 год может стать одним из самых насыщенных в истории японских RPG. Ожидается, что примерно в это же время компания выпустит Final Fantasy VII Revelation — заключительную часть трилогии ремейков Final Fantasy VII. Таким образом, два крупнейших проекта Square Enix могут выйти с разницей всего в несколько месяцев.

Дополнительный символизм ситуации придаёт тот факт, что в 2027 году серия Kingdom Hearts отметит своё 25-летие. Многие фанаты считают, что именно к этой дате Square Enix и приурочит запуск долгожданной четвёртой части.

Слухи
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Es_x

Не верю, судя по ролику KH4 к игре еще толком и не приступали. Номура занят последней главой. Вот как выпустят добавить 2-3 года и выйдет, если не отмменят.

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