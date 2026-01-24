Square Enix не стала менять UE4 на UE5 для разработки Final Fantasy 7 Remake Part 3

Положив конец спекуляциям о возможном переходе на новый движок для завершения трилогии, Наоки Хамагути, геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth, подтвердил, что заключительная часть в серии ремейков FF7 создается на Unreal Engine 4, опровергнув слухи об использовании UE5.
Это заявление было сделано во время недавнего интервью, в котором Хамагути пояснил, что решение является чисто стратегическим и техническим. По словам разработчика, команда уже внесла глубокие изменения в текущий графический движок, чтобы удовлетворить специфические потребности франшизы.
«Мы используем Unreal Engine 4 и внесли в него много изменений, чтобы он соответствовал нашим потребностям. Для нас выгоднее работать с тем, с чем мы уже знакомы и что мы настроили под свои нужды».
Такой выбор призван обеспечить визуальную согласованность между тремя играми и оптимизировать время на разработку, позволяя команде сфокусироваться на создании эпического завершения саги о Клауде и его союзниках и избежать возможных проблем с адаптацией к новому инструменту во время разработки.
Третья и заключительная часть трилогии Final Fantasy VII Remake выйдет сразу и на PS5, и на ПК с Xbox Series и Switch 2. Square Enix отказалась от политики эксклюзивности, подтвердив мультиплатформенный релиз. Скорее всего, релиз будет приурочен к 30-летию оригинала, то есть не раньше конца 2026 года или начала следующего.
и правильно
это всеравно гемр и разрабов еще напрягать с переездом на новый движок + морока с асетами
Да, тем более у них скорее всего в планах потом выпустить полное издание в виде цельной игры (как оригинал на 3-х дисках был). И думаю это их решение как раз косвенно указывает на то что им не нужны части одной игры, которые будут на разных движках.
фик его есть ли в этом смысл есть ли там перенос сейвов а так можно и на разных движках сделать) но это уже вопрос затрат на игру...
Скорее всего эпики платили за переезд
Отличное решение!
Stellar Blade,Lies of P: Overture,Atomic Heart, - выглядят вполне достойно,а главное работают нормально!
Вон Star Wars Jedi: Survivor переехал на UE5.В итоге на старте почти не играбельно!
4й ун у них порой на ровном месте тупить начинал, причём в местах где очевидно нагрузка должна быть, было под 60 ФПС, а (НАПРИМЕР) возле дома той-же подружайке и замесе во дворе(где из текстур было 1 и 2й камень блин) и оно там умудрялось тупить. Перейди они на 5й , думаю вообще сдохло-б всё и игра уже без шуток превратилась-бы в ПОШАГОВУЮ, но уже стратегию ^_^
И зря, UE5 красивее и более фотореалистичные сцены с высокой детализацией.
Правильно но толку нет, так что что тау у них дно оптимезаци, что так была бы дном.
вот и славно
То есть опять будут все объекты под носом проявляться, светящаяся серота вместо нормального освещения, особенно в хабе под горой, где большая пушка была, и куча других костылей на костылях и костылями подгонящих, чтобы это хоть какую-то картинку выдавало? Вот спасибо-то. Сиди потом конфиги крути, чтобы хотя бы частично всю это уродство, ой, простите, оптимизацию исправить
👏
UE4 не менее уйобский движок