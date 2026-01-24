Square Enix не стала менять UE4 на UE5 для разработки Final Fantasy 7 Remake Part 3

Положив конец спекуляциям о возможном переходе на новый движок для завершения трилогии, Наоки Хамагути, геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth, подтвердил, что заключительная часть в серии ремейков FF7 создается на Unreal Engine 4, опровергнув слухи об использовании UE5.

Это заявление было сделано во время недавнего интервью, в котором Хамагути пояснил, что решение является чисто стратегическим и техническим. По словам разработчика, команда уже внесла глубокие изменения в текущий графический движок, чтобы удовлетворить специфические потребности франшизы.

«Мы используем Unreal Engine 4 и внесли в него много изменений, чтобы он соответствовал нашим потребностям. Для нас выгоднее работать с тем, с чем мы уже знакомы и что мы настроили под свои нужды».

Такой выбор призван обеспечить визуальную согласованность между тремя играми и оптимизировать время на разработку, позволяя команде сфокусироваться на создании эпического завершения саги о Клауде и его союзниках и избежать возможных проблем с адаптацией к новому инструменту во время разработки.

Третья и заключительная часть трилогии Final Fantasy VII Remake выйдет сразу и на PS5, и на ПК с Xbox Series и Switch 2. Square Enix отказалась от политики эксклюзивности, подтвердив мультиплатформенный релиз. Скорее всего, релиз будет приурочен к 30-летию оригинала, то есть не раньше конца 2026 года или начала следующего.