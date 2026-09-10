Square Enix обещает гораздо более плавную работу ПК-версии Final Fantasy 7 Revelation по сравнению с Rebirth

В интервью WCCF Tech у геймдиректора Наоки Хамагути из Square Enix поинтересовались, будет ли ПК-версия Final Fantasy 7 Revelation поддерживать новую технологию нейронного рендеринга с 3D-направлением (3D-Guided Neural Rendering) от NVIDIA — DLSS 5. Хамагути не дал однозначного ответа на этот счёт, но твердо пообещал, что ПК-версия игры будет работать значительно лучше, чем Final Fantasy 7 Rebirth.

Пожалуйста, следите за нашими будущими анонсами по этой теме. Что касается ПК-версии, мы все ещё работаем над определением рекомендуемых системных требований. Однако мы поставили перед собой цель добиться гораздо более плавной работы игры по сравнению с Rebirth, и сейчас пробуем для этого самые разные решения.

Стоит отметить, что и Final Fantasy 7 Remake (первая часть), и Rebirth (вторая часть) страдали от «статтеринга» (микрофризов) на ПК, и исправлять производительность по мере возможностей приходилось силами моддеров. Впрочем, есть основания надеяться, что третья и заключительная часть трилогии ремейков окажется лучше — во многом потому, что она изначально не разрабатывалась исключительно для PlayStation 5. В интервью Хамагути также рассказал о подходе к мультиплатформенной разработке Final Fantasy VII Revelation:

Реализовать исследование открытого мира такого масштаба на портативном устройстве вроде Switch 2 — задача, безусловно, непростая. Однако опыт нашей команды по портированию Final Fantasy 7 Rebirth на Switch 2 оказался невероятно полезным, поскольку мы уже обладали необходимыми знаниями и наработками.



Большая часть разработки ведётся на ПК или PS5, поскольку именно с этими платформами мы знакомы лучше всего. Однако, работая над основной версией для этих платформ, я даю команде чёткую установку: мы не будем идти на компромиссы лишь ради того, чтобы перенести игру на системы с более слабым «железом». Параллельно с основной группой трудится команда, отвечающая непосредственно за портирование. Они берут за основу ассеты, созданные для ПК и PS5, и сами решают, какие именно изменения необходимы: как поступить с текстурами и детализацией (количеством полигонов), нужно ли корректировать шейдинг и какой объем оптимизации возможен.



Важно отметить, что мы не требуем от основной команды разработчиков изначально создавать контент в низком разрешении только ради того, чтобы игра корректно работала на Switch 2. Творческий процесс не ограничивается необходимостью выпускать мультиплатформенный проект, ведь команда портирования — настоящие профессионалы, которые отлично знают своё дело.

Напомним, что игра создаётся на движке Unreal Engine 4: разработчики решили сохранить привычный рабочий процесс, что, безусловно, ускорило темпы разработки. Релиз Final Fantasy 7 Revelation запланирован на 8 апреля 2027 года.