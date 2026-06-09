Square Enix объяснила, как смогла выпустить трилогию Final Fantasy VII за десять лет

На фоне постоянно растущих сроков разработки AAA-игр в Square Enix рассказали, каким образом студии удалось завершить трилогию ремейка Final Fantasy VII примерно за десять лет — срок, который сегодня многие крупные проекты тратят всего на одну игру.

После анонса Final Fantasy VII Revelation разработчики отметили, что ключевую роль сыграла преемственность команды. По словам руководителя проекта Наоки Хамагути, большая часть сотрудников переходила от одной части трилогии к следующей без серьёзных изменений в составе, что позволило сохранить накопленный опыт и избежать длительной адаптации новых специалистов.

В студии рассказали, что ещё во время работы над Final Fantasy VII Remake у команды уже было общее представление о следующей игре, а к завершению разработки Rebirth существовало понимание того, каким станет Revelation. Благодаря этому производство каждой новой части начиналось без необходимости заново выстраивать основные процессы.

Ещё одним фактором стала выбранная стратегия развития серии. Вместо полного пересмотра игровых систем с каждой новой частью разработчики последовательно расширяли уже существующую основу. Такой подход позволял сосредоточиться на новом контенте, механиках и масштабировании мира, не тратя годы на создание технологий с нуля.

На фоне индустрии это выглядит необычно. Сегодня разработка крупных блокбастеров нередко занимает шесть-семь лет и более, что приводит к большим паузам между релизами и усложняет поддержку интереса аудитории к франшизам.

В результате Final Fantasy VII Remake, Rebirth и Revelation сформируют полноценную трилогию, выпущенную примерно за одно десятилетие. В самой Square Enix считают, что подобная модель может стать ориентиром и для других серий компании, которым приходится сталкиваться с растущими сроками производства современных игр.