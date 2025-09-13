ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Final Fantasy 7 - Part 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.9 20 оценок

Square Enix подтвердила, что третья часть ремейка Final Fantasy 7 будет доступна на всех платформах

AceTheKing AceTheKing

Компания Square Enix объявила о том, что релиз Final Fantasy 7 Remake Intergrade на Nintendo Switch 2 и Xbox Series X/S состоится 22 января 2026 года.

Кроме того, японский издатель уточнил, что вся трилогия, включая ещё не вышедшую третью часть, появится на всех платформах: PC (Steam и EGS), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Тем не менее, в сообщении не говорится прямо о том, получит ли третья часть временную эксклюзивность для PS5 или игра выйдет сразу на всех платформах.

Однако ранее Square Enix выражала недовольство эксклюзивностью и продажами Final Fantasy 7 Rebirth на PS5, поэтому есть хорошая вероятность того, что третья часть будет доступна сразу на всех современных платформах.

5
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
J a r v i s

Позвоните кто-нибудь разрабам и скажите чтобы остановили планирование и разработку 3 части, мне совсем не понравилась FF 7.

3
Destroited

Да кому вообще не похер что там какому-то нонейму не понравилось.

4
yariko ookami

Как продать игру три раза? Легко! Разделить оригинал на ремейк из трех частей!

KaIN_16

А что бы и фанаты старые купили добавим в сюжет непонятную херню, которая в итоге ничего не сделает.

ka27

Жду на ПС1 :) А пока Rebith прохожу

Balamb garden напомнило, ФФ8 и ФФ9 бы ещё выпустили, хотя бы комп.мультами