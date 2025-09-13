Square Enix подтвердила, что третья часть ремейка Final Fantasy 7 будет доступна на всех платформах

Компания Square Enix объявила о том, что релиз Final Fantasy 7 Remake Intergrade на Nintendo Switch 2 и Xbox Series X/S состоится 22 января 2026 года.

Кроме того, японский издатель уточнил, что вся трилогия, включая ещё не вышедшую третью часть, появится на всех платформах: PC (Steam и EGS), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Тем не менее, в сообщении не говорится прямо о том, получит ли третья часть временную эксклюзивность для PS5 или игра выйдет сразу на всех платформах.

Однако ранее Square Enix выражала недовольство эксклюзивностью и продажами Final Fantasy 7 Rebirth на PS5, поэтому есть хорошая вероятность того, что третья часть будет доступна сразу на всех современных платформах.