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Final Fantasy 7 Revelation 08.04.2027
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези
7.4 98 оценок

Square Enix представила коллекционное издание игры Final Fantasy VII Revelation

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Square Enix официально представила коллекционное издание игры Final Fantasy VII Revelation - заключительной части ремейк-трилогии Final Fantasy VII. Предзаказ уже открыт. Коллекционное издание будет стоить 350 долларов (примерно 30000 рублей по текущему курсу) и доступно для предзаказа эксклюзивно в официальном магазине Square Enix e-Store. Игра выйдет на PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

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В коллекционное издание входит Final Fantasy VII Revelation Deluxe Edition и высокодетализированная фигурка трех ключевых персонажей игры: Клауд, Зак и Сефирот. Deluxe Edition можно купить отдельно без фигурки по цене 100 долларов, в него входит:

  • Физическая копия полной игры;
  • Саундтрек к игре;
  • Богато иллюстрированный артбук, созданный под руководством команды разработчиков;
  • Эксклюзивный стальной кейс SteelBook с уникальным дизайном;
  • Промо-карта Magic: The Gathering – Final Fantasy Final Showdown;

В коллекционное издание также входят цифровые бонусы (внутриигровые предметы):

  • Материя призыва: Меха-Чокобо и Мугл;
  • Материя призыва: Полидроид Александр;
  • Доспехи: Браслет Нимфокрылой;
  • Аксессуар: Ожерелье искателя приключений;
  • Аксессуар: Ожерелье возвращенца и набор выживальщика (восстанавливает HP при победе над врагами + набор полезных предметов для начала пути);
  • Сезонный абонемент (Expansion Pass), включающий два сюжетных дополнения:
    Сюжетное DLC 1: Сефирот;
    Сюжетное DLC 2: Винсент и Турки.

Релиз коллекционного издания состоится вместе с релизом самой игры. Final Fantasy VII Revelation выйдет 8 апреля 2027 года.

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