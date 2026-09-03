Square Enix представила коллекционное издание игры Final Fantasy VII Revelation

Square Enix официально представила коллекционное издание игры Final Fantasy VII Revelation - заключительной части ремейк-трилогии Final Fantasy VII. Предзаказ уже открыт. Коллекционное издание будет стоить 350 долларов (примерно 30000 рублей по текущему курсу) и доступно для предзаказа эксклюзивно в официальном магазине Square Enix e-Store. Игра выйдет на PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

В коллекционное издание входит Final Fantasy VII Revelation Deluxe Edition и высокодетализированная фигурка трех ключевых персонажей игры: Клауд, Зак и Сефирот. Deluxe Edition можно купить отдельно без фигурки по цене 100 долларов, в него входит:

Физическая копия полной игры;

Саундтрек к игре;

Богато иллюстрированный артбук, созданный под руководством команды разработчиков;

Эксклюзивный стальной кейс SteelBook с уникальным дизайном;

Промо-карта Magic: The Gathering – Final Fantasy Final Showdown;

В коллекционное издание также входят цифровые бонусы (внутриигровые предметы):

Материя призыва: Меха-Чокобо и Мугл;

Материя призыва: Полидроид Александр;

Доспехи: Браслет Нимфокрылой;

Аксессуар: Ожерелье искателя приключений;

Аксессуар: Ожерелье возвращенца и набор выживальщика (восстанавливает HP при победе над врагами + набор полезных предметов для начала пути);

Сезонный абонемент (Expansion Pass), включающий два сюжетных дополнения:

Сюжетное DLC 1: Сефирот;

Сюжетное DLC 2: Винсент и Турки.

Релиз коллекционного издания состоится вместе с релизом самой игры. Final Fantasy VII Revelation выйдет 8 апреля 2027 года.