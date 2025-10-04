Square Enix сообщает о проблемах с Final Fantasy 7 Remake Part 3 на Xbox

Ранее Square Enix объявила, что Final Fantasy 7 Remake Part 3 выйдет одновременно на всех платформах, включая Xbox и Nintendo Switch 2. Тем временем Final Fantasy 7 Rebirth также портируется на вышеупомянутые консоли. Однако, по словам Наоки Хамагучи, команда разработчиков столкнулась с некоторыми проблемами.

В интервью Easy Allies на Tokyo Game Show режиссёр трилогии ремейков Final Fantasy 7 заявил, что небольшой объём памяти Xbox стал проблемой при портировании.

Что касается версии для Xbox, то, как и многие другие издатели, мы столкнулись с некоторыми проблемами из-за нехватки памяти.

Хамагучи не уточнил, имел ли он в виду только Xbox Series S, но пояснил, что Square Enix столкнулась с теми же проблемами, что и другие издатели, при портировании игр на Xbox.

С другой стороны, Хамагучи более позитивно отозвался о порте на Nintendo Switch 2, заявив, что разработка идёт очень гладко, и что финальная версия будет более чем удовлетворительной. Судя по всему, Switch 2 выглядит более простым решением по сравнению с Series S.

Несмотря на эту критику, режиссёр ремейка Final Fantasy 7 ранее в интервью высоко оценил Xbox Series S, назвав консоль надёжным устройством.