Square Enix сообщает о проблемах с Final Fantasy 7 Remake Part 3 на Xbox

Ранее Square Enix объявила, что Final Fantasy 7 Remake Part 3 выйдет одновременно на всех платформах, включая Xbox и Nintendo Switch 2. Тем временем Final Fantasy 7 Rebirth также портируется на вышеупомянутые консоли. Однако, по словам Наоки Хамагучи, команда разработчиков столкнулась с некоторыми проблемами.
В интервью Easy Allies на Tokyo Game Show режиссёр трилогии ремейков Final Fantasy 7 заявил, что небольшой объём памяти Xbox стал проблемой при портировании.
Что касается версии для Xbox, то, как и многие другие издатели, мы столкнулись с некоторыми проблемами из-за нехватки памяти.
Хамагучи не уточнил, имел ли он в виду только Xbox Series S, но пояснил, что Square Enix столкнулась с теми же проблемами, что и другие издатели, при портировании игр на Xbox.
С другой стороны, Хамагучи более позитивно отозвался о порте на Nintendo Switch 2, заявив, что разработка идёт очень гладко, и что финальная версия будет более чем удовлетворительной. Судя по всему, Switch 2 выглядит более простым решением по сравнению с Series S.
Несмотря на эту критику, режиссёр ремейка Final Fantasy 7 ранее в интервью высоко оценил Xbox Series S, назвав консоль надёжным устройством.
Как говорится это они ещё не видели наш пкбоярский зоопарк в плане объёма конфигураций.
ARM архитектура и x86-64 архитектура и сразу скажем так SWOT анализ каждой из них. Впрочем у кого есть планшеты или смартфоны на ведре с процессорами Интел на x86-64 архитектуре согласятся что она весьма не плохо себя чувствует на ведрах с бородатых времен.
Как обладатель Asus ZenPad 10 Z300CG на Atom X3 C3230 заявляю, чувствовал планшет себя плохо. Телефон на MT6589T, купленный парой лет ранее, чувствовал себя гораздо лучше.
Вангую хреновый старт на печке. Скриньте.