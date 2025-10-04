ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Final Fantasy 7 - Part 3 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.5 31 оценка

Square Enix сообщает о проблемах с Final Fantasy 7 Remake Part 3 на Xbox

monk70 monk70

Ранее Square Enix объявила, что Final Fantasy 7 Remake Part 3 выйдет одновременно на всех платформах, включая Xbox и Nintendo Switch 2. Тем временем Final Fantasy 7 Rebirth также портируется на вышеупомянутые консоли. Однако, по словам Наоки Хамагучи, команда разработчиков столкнулась с некоторыми проблемами.

В интервью Easy Allies на Tokyo Game Show режиссёр трилогии ремейков Final Fantasy 7 заявил, что небольшой объём памяти Xbox стал проблемой при портировании.

Что касается версии для Xbox, то, как и многие другие издатели, мы столкнулись с некоторыми проблемами из-за нехватки памяти.

Хамагучи не уточнил, имел ли он в виду только Xbox Series S, но пояснил, что Square Enix столкнулась с теми же проблемами, что и другие издатели, при портировании игр на Xbox.

С другой стороны, Хамагучи более позитивно отозвался о порте на Nintendo Switch 2, заявив, что разработка идёт очень гладко, и что финальная версия будет более чем удовлетворительной. Судя по всему, Switch 2 выглядит более простым решением по сравнению с Series S.

Несмотря на эту критику, режиссёр ремейка Final Fantasy 7 ранее в интервью высоко оценил Xbox Series S, назвав консоль надёжным устройством.

Режиссёр ремейка Final Fantasy 7 одобряет Xbox Series S, сказав, что она довольно хороша в плане характеристик
11
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Egik81

Как говорится это они ещё не видели наш пкбоярский зоопарк в плане объёма конфигураций.

Судя по всему, Switch 2 выглядит более простым решением по сравнению с Series S.

ARM архитектура и x86-64 архитектура и сразу скажем так SWOT анализ каждой из них. Впрочем у кого есть планшеты или смартфоны на ведре с процессорами Интел на x86-64 архитектуре согласятся что она весьма не плохо себя чувствует на ведрах с бородатых времен.

2
JENYOK777

Как обладатель Asus ZenPad 10 Z300CG на Atom X3 C3230 заявляю, чувствовал планшет себя плохо. Телефон на MT6589T, купленный парой лет ранее, чувствовал себя гораздо лучше.

1
Pravdarub

Вангую хреновый старт на печке. Скриньте.

2