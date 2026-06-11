Страница Final Fantasy VII Revelation появилась в Steam с деталями игрового процесса

Компания Square Enix открыла страницу ролевой игры Final Fantasy VII Revelation в цифровом магазине Steam. После официального анонса, состоявшегося в июне 2026 года, на странице заключительной части ремейков были опубликованы подробности игрового процесса, особенности игрового мира и информация о поддерживаемых языках.

В новой главе Клауду и его союзникам предстоит сойтись в решающем противостоянии с Сефиротом на фоне приближающегося метеорита и хаоса, охватившего планету. Разработчики обещают масштабный открытый мир, исследовать который игроки смогут в том числе с воздуха, используя знаменитый воздушный корабль Highwind. Игроки получат возможность свободно выбирать место посадки и изучать различные биомы, поселения и труднодоступные уголки планеты.

В состав отряда войдут все ключевые персонажи оригинальной игры, включая Сида Хайвинда и Винсента Валентайна, которые станут полноценными игровыми персонажами. Боевая система продолжит развивать идеи предыдущих частей, сочетая динамичные сражения в реальном времени с тактическим режимом для отдачи команд. Важную роль в игровом процессе сыграет кастомизация, позволяющая настраивать оружие, броню, навыки, материю и систему FITS, которая отвечает за классовые способности и новые костюмы героев.

Обладатели сохранений из прошлых частей франшизы получат специальные бонусы при условии использования той же учетной записи на персональном компьютере. За наличие сохранений от Final Fantasy VII Remake Intergrade предусмотрена материя призыва Chocobo & Moogle, а за сохранения из Final Fantasy VII Rebirth игроки получат материю призыва Phoenix. Данные из дополнения Episode INTERmission для получения бонусов использовать нельзя.

Согласно информации со страницы игры в Steam, проект не получит поддержку русского языка на старте. В списке локализаций заявлены английский, французский, немецкий и другие языки, однако русский интерфейс, озвучка и субтитры в данный момент отмечены как неподдерживаемые. Точные системные требования на данный момент не раскрываются.