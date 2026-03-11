Тэцуя Номура: "Я работаю над множеством проектов и игр, но меня постоянно просят создать персонажа вроде Сефирота"

Легендарный гейм-дизайнер и креативный директор Square Enix Тэцуя Номура признался, что за десятилетия работы в индустрии к нему постоянно обращаются коллеги и фанаты с одной и той же просьбой - создать "нового Сефирота".

Признание прозвучало в рамках большого интервью, опубликованного Wizards of the Coast. Беседа была приурочена к выходу долгожданного кроссовера коллекционной карточной игры Magic: The Gathering - Final Fantasy. В беседе Номура, который лично проиллюстрировал карту Сефирота для нового сета, рассказал о причинах неувядающей любви к антагонисту, созданному им почти 30 лет назад для Final Fantasy VII:

Я работаю над множеством проектов и игр, но люди постоянно приходят ко мне с просьбой: “Эй, можешь сделать мне персонажа вроде Сефирота?” Из-за этого я думаю: должно быть, его действительно все очень любят! В этом смысле он - персонаж, который объединяет как старых, так и новых фанатов. Сам факт того, что столько людей продолжают обращаться ко мне с криками “Сефирот! Сефирот!”, говорит о его всемирном признании.

Сефирот, впервые появившийся в Final Fantasy VII 1997 года, до сих пор остается эталоном "крутого антагониста": длинные серебряные волосы, черный плащ, огромный меч Масамунэ и культовая форма "Однокрылого ангела". Персонаж пережил возрождение в ремейке Final Fantasy VII, стал гостем в Kingdom Hearts и даже вдохновил бесчисленные моды, косплеи и фанатские теории.

Номура, который одновременно работает над Kingdom Hearts IV, Final Fantasy VII Part 3 и другими проектами Square Enix, признался, что такие просьбы от коллег и фанатов - лучшее доказательство вечной любви к его творению.