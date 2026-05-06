Третья часть Final Fantasy 7 Remake может получить DLC - но всё зависит от интереса фанатов

Руководитель разработки серии Final Fantasy 7 Remake Наоки Хамагути заявил, что у третьей части потенциально может появиться сюжетное дополнение, если к игре сохранится высокий интерес со стороны игроков.

По его словам, для Final Fantasy 7 Rebirth возможность DLC действительно обсуждалась, но от идеи в итоге отказались. Причина оказалась вполне прагматичной — дополнительный контент пришлось бы разрабатывать параллельно с основной работой над финальной частью трилогии, что могло бы повлиять на сроки и общее качество будущей игры.

Разработчики решили сосредоточить ресурсы на завершении серии, чтобы не растягивать производство и не усложнять разработку третьей части.

При этом Хамагути не исключает, что ситуация изменится после выхода финальной игры. Если интерес аудитории окажется достаточно высоким, команда готова рассмотреть выпуск DLC уже для заключительной части трилогии.