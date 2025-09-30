Третья часть Final Fantasy 7 Remake станет "эпической кульминацией": полная трилогия выйдет на Switch 2 и Xbox

Компания Square Enix официально подтвердила, что Final Fantasy 7 Rebirth, как и предстоящая третья часть трилогии ремейка, разрабатывается для других платформ, помимо PlayStation. В новом интервью в официальном блоге компании директор Наоки Хамагучи рассказал, что обе игры планируется выпустить на Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S.

Конечно, мы хотим, чтобы эти игры познакомили как можно больше людей. Поэтому да, мы работаем над тем, чтобы игроки могли наслаждаться как Final Fantasy VII Rebirth, так и третьей игрой серии на более широком спектре платформ, таких как Xbox и Switch 2.

Он также заверил фанатов, что те, кто начинает свой путь в Final Fantasy 7 Remake, могут быть уверены в этом, зная, что полная трилогия будет доступна на нескольких системах.

Хамагучи также обсудил причины формата трилогии. Он объяснил, что масштаб оригинальной Final Fantasy 7 был настолько огромен, что одного ремейка было бы недостаточно. Разделение проекта на три части позволило команде отразить развитие Клауда и его спутников в разных сюжетных арках.

Первая игра, Final Fantasy 7 Remake, охватывала мидгарскую часть истории, фокусируясь на знакомстве с Клаудом и его союзниками. Вторая, Final Fantasy 7 Rebirth, расширяет мир и подчёркивает взаимоотношения и эмоциональную связь между персонажами. Заглядывая вперёд, Хамагучи описал третью часть как кульминацию, которая объединит все сюжетные линии в единое целое, призванное оставить неизгладимое впечатление.

Третья и заключительная часть, которая сейчас находится в разработке, объединит все истории, рассказанные на данный момент, в эпической кульминации, которая оставит неизгладимое впечатление у игроков.