Утечка о третьей части ремейка Final Fantasy VII вызвала ажиотаж, но фанаты сомневаются в её правдивости

В сообществе активно обсуждают свежий слух о финальной главе Final Fantasy VII Remake Part 3, который появился на форумах и быстро набрал популярность. Источник утверждает, что игру могут представить уже в ближайшие месяцы, однако достоверность этих данных вызывает вопросы.

По неподтверждённой информации, проект якобы получит новое название и выйдет в течение следующих лет. Также упоминаются серьёзные изменения: расширенный игровой мир, дополнительные персонажи в команде и заметно увеличенный объём сюжетных сцен.

Больше всего споров вызвало описание боевой системы. В утечке говорится о гибриде классических механик и современного экшена, что звучит слишком радикально на фоне того, как серия развивалась в последних частях. Многие игроки считают такие изменения маловероятными.

Часть инсайдеров уже поставила под сомнение опубликованные детали, но без конкретики. Это только подогревает интерес: одни продолжают разбирать слух по пунктам, другие уверены, что перед ними смесь догадок и фантазии.