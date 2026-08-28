В Final Fantasy 7 Revelation глубже раскроют прошлое Винсента

Режиссёр Final Fantasy 7 Revelation Наоки Хамагути пообещал подробнее раскрыть историю Винсента Валентайна — персонажа, который остаётся одной из самых загадочных фигур серии уже почти 30 лет. Об этом разработчик рассказал во время трансляции с Gamescom.

По словам Хамагути, в оригинальной Final Fantasy 7 практически ничего не рассказывалось о родном городе Винсента и его жизни до вступления в ряды Турков. В Revelation разработчики намерены значительно расширить эту часть истории и показать события из его прошлого, о которых игроки раньше не знали.

Создатели также обещают новые подробности о поступках Винсента и событиях, которые сформировали его характер. Таким образом, финальная часть ремейк-трилогии должна глубже раскрыть героя, чем оригинальная игра и последующие проекты серии.

Винсент также получит заметную роль в игровом процессе. Хамагучи признался, что разработчики даже переживают, насколько хорошо получился персонаж в бою: игроки могут слишком сильно привязаться к нему и постоянно выбирать Винсента вместо остальных членов команды.

В бою герой сможет превращаться в звероподобную форму для мощных атак на ближней дистанции, а затем возвращаться в человеческий облик и использовать огнестрельное оружие.

Final Fantasy 7 Revelation выйдет весной 2027 года. Разработчики отмечают, что недавний трейлер с Gamescom стал лишь началом новой волны информации об игре — в ближайшие месяцы обещают раскрыть гораздо больше деталей.