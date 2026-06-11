В Final Fantasy 7 Revelation не будет одной из локаций оригинальной игры

Режиссёр Наоки Хамагути подтвердил, что в Final Fantasy VII Revelation не появится Bone Village — одна из необязательных, но запоминающихся локаций оригинальной Final Fantasy VII.

В интервью RPGSite Хамагути напрямую спросили о возвращении Bone Village. В ответ он заявил, что самой деревни в игре не будет, однако игроки смогут вновь посетить North Wood и Temple of the Ancients.

В оригинальной Final Fantasy VII Bone Village располагалась в регионе Icicle Area и служила местом для археологических раскопок. Там игроки могли участвовать в мини-игре по поиску редких предметов, включая Lunar Harp, необходимую для доступа к Forgotten City.

Несмотря на вырезанный контент, разработчики уже подтвердили возвращение ряда классических развлечений из оригинала. В частности, в игре снова появится мини-игра со сноубордом, а также другие знакомые активности.