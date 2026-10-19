В Final Fantasy 7 Revelation сложный режим откроют с самого начала - авторы обещают новый подход к сложности

Геймдиректор последней части трилогии ремейков Final Fantasy 7 Revelation Наоки Хамагути раскрыл ключевые особенности баланса и настроек сложности грядущей ролевой игры. В отличие от Remake и Rebirth, игрокам не придется проходить сюжетную кампанию ради открытия повышенной сложности. По словам разработчика, режим «Hard Mode» будет доступен сразу в главном меню при первом запуске, специально для тех кто хочет получить максимальное испытание уже на релизе.

В предыдущих двух частях высокая сложность открывалась исключительно после титров и служила основным поводом для повторного прохождения. В финальной главе подход к испытаниям претерпел существенные изменения:

Сложный режим действительно присутствует в Revelation, однако он функционирует иначе, чем в Remake и Rebirth. Мы переосмыслили опыт высокой сложности под новый геймдизайн проекта. Режим Hard доступен для выбора с самого начала. Те, кто жаждет бескомпромиссных тактических сражений, смогут получить этот опыт уже во время первого прохождения. Это связано с тем, что Revelation предложит огромное разнообразие отдельного эндгейм-контента после финала истории. Вместо того чтобы полагаться исключительно на повторное прохождение сюжетной линии на Hard Mode, мы создали игру, где после завершения кампании пользователей ждут совершенно новые испытания и контент.

Кроме того, Хамагути подтвердил возвращение динамического режима - Dynamic Mode. Данная опция обеспечивает автоматическое масштабирование характеристик противников под текущий уровень отряда Клауда. Система автолевелинга гарантирует, что даже в стартовых регионах враги останутся опасными и прокачанная партия не сможет побеждать рядовых монстров без продуманной тактики.

Таким образом, Square Enix стремится дать ветеранам боевой системы серии максимальный простор для хардкорной игры с первых минут, приберегая для финала обширный пласт уникальных эндгейм-активностей.