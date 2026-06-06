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Final Fantasy 7 Revelation Весна 2027
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 72 оценки

В Final Fantasy 7 Revelation сменился актёр озвучки Сефирота

IKarasik IKarasik
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Режиссёр Final Fantasy 7 Revelation Наоки Хамагути подтвердил, что английский голос Сефирота в новой игре будет принадлежать другому актёру. Об этом он рассказал в интервью блогеру Максимилиану Дуду после показа дебютного трейлера на Summer Game Fest 2026.

Поклонники быстро заметили изменения после просмотра ролика: Сефирот заговорил более низким и грубым голосом по сравнению с предыдущими частями ремейк-трилогии. Как пояснил Хамагути, это связано с тем, что Тайлер Хэклин, озвучивавший персонажа в Final Fantasy 7 Remake, Rebirth, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion и The First Soldier, не смог принять участие в работе над новой игрой.

В Final Fantasy 7 Revelation роль легендарного антагониста досталась Трэвису Уиллингему — известному актёру озвучивания, за плечами которого десятки работ в играх, анимации и кино. Многие игроки могут знать его по роли Наклза в Sonic Boom, Роя Мустанга в Fullmetal Alchemist: Brotherhood, а также по многочисленным проектам Marvel, серии Kingdom Hearts и франшизе Final Fantasy.

Пока сложно сказать, как поклонники воспримут смену голоса одного из самых узнаваемых персонажей серии. Однако теперь официально подтверждено, что в заключительной части ремейк-трилогии Сефирот будет звучать иначе.

Релиз Final Fantasy 7 Revelation запланирован на весну 2027 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
VELENA-RU

Я не понимаю почему его заменили, я уже привыкла к этому а тут на тебе.