В Final Fantasy 7 Revelation вернутся муглы из Rebirth - теперь они хотят стать поп-айдолами

Муглы из Final Fantasy 7 Rebirth вернутся в третьей и заключительной части трилогии, однако на этот раз они решили сменить профессию. Режиссёр Final Fantasy 7 Revelation Наоки Хамагути рассказал Anime News Network, что знакомые персонажи больше не будут заниматься торговлей и попробуют себя в роли поп-айдолов.

В Rebirth муглы стали частью отдельной мини-игры, в которой Клауду приходилось попадать в специальные локации и собирать разбегающихся существ, одновременно преодолевая различные препятствия. По словам Хамагути, команда понимала, что эта активность понравилась далеко не всем игрокам.

«В игре много мини-игр — и в самых разных стилях — и я думаю, что у каждого игрока есть свои личные предпочтения», — объяснил режиссёр. Он отметил, что часть аудитории предпочитает сосредотачиваться на боевой составляющей RPG, поэтому дополнительные активности вроде «Домов муглов» могли восприниматься как отвлечение.

В Revelation «Дома муглов» всё же вернутся, но разработчики решили изменить их концепцию. Теперь бывшие торговцы оставят прежнюю работу и попробуют создать собственную небольшую группу айдолов. Каким именно образом эта идея будет реализована в игре, Хамагути пока не раскрыл.

При этом команда учла реакцию игроков на оригинальную мини-игру. По словам режиссёра, в третьей части её сделали более доступной, поскольку разработчики хотели исправить то, что вызвало недовольство у части аудитории.

Таким образом, муглы сохранят своё место в трилогии, но получат новую роль. Вместо очередной серии испытаний игрокам, судя по всему, предстоит увидеть попытку этих необычных существ покорить сцену — и, возможно, одну из самых неожиданных музыкальных групп в Final Fantasy.