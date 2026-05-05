В сеть утекли детали и скриншот Final Fantasy 7 Return - заключительной части масштабной трилогии ремейков

Грандиозная серия ремейков легендарной ролевой игры Final Fantasy 7 близится к финалу. И пока официальные представители Square Enix сохраняют молчание, интернет переполняется инсайдами о том, что преданных поклонников культовой «Семерки» ожидает потрясающая презентация заключительной главы. Сегодня социальные форумы начали массово делиться серией крайне интригующих информационных сливов и даже появился первый скриншот, пусть и максимально сомнительного качества.

Автором инсайда назвался источник якобы близкий производству летних игровых выставок аноним, занимающийся подготовкой трансляций Summer Game Fest. По его словам, заключительный ремейк получит подзаголовок Final Fantasy 7: Return. И хотя, по словам инсайдера, на фоне остальных титанических эксклюзивов трейлеру якобы «отказали в престижном праве закрытия самого финального слота летней выставки Джеффа Кили», разработчики приготовили для демонстрации эффектный трейлер и целый ворох деталей известных уже сейчас:

Final Fantasy 7: Return выйдет в начале 2027 года.

Авторы закладывают тройной скрытый смысл в підзаголовок.

Спойлер

Возврат на родную планету Гайю и полная сборка целостности мировой карты (к возвращению и полному изучению ранее показанного мельком футуристического Мидгара из первой части!). Фундаментальное (доп) возвращение классической ролевой геймплейной структуры, о которой мы поведаем дальше; И самая интересная загадка сюжета, истинное понимание которой придёт в моменты сюжетных кульминационных мостиков игры, так как напрямую завязывает события концовки прошлого сиквела со своими многогранными реальностями к итогам переосмысленных жизней Клауда или Айрис.

Боевая механика предложит систему сражений Active Turn Action. Выбранный профиль активирует старую олдскульную камеру "широкого обхвата". Новая система сместит акцент на тактичные битвы. При этом появятся новые механики, которые ускорят и сделают поединки динамичными и быстрыми

Если утечка хотя бы наполовину правдива, Return увеличит объёмы Rebirth в два раза по территории открытых масштабов. Заявлена общая длительность в три раза больше предыдущей игры.

Состав сопартийцев героя разрастётся на целых три постоянных компаньона для игры — двое будут знакомы по прошлым играм, а еще один будет совершенно новым "персонажем-сюрпризом".

В добавок к этому в сеть якобы слили скрншот из Final Fantasy 7: Return. По словам автора этой утечки, кадр взят из анонсирующего трейлера игры.

Square Enix, по сообщениям все тех же слухов: параллельно разработали для презентаций бандл из мега-издания триптиха под одним именем: 7-ая глава перенесётся к нам из сборки диска Remake (2020), Crisis Core Reunion и прошлогодней Rebirth.