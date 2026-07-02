В сеть утекли планы Square Enix на Final Fantasy VII Revelation - игру ждут семь DLC

Планы Square Enix по поддержке Final Fantasy VII Revelation после релиза могли стать известны раньше времени. В базе данных Epic Games Store обнаружили информацию, указывающую на несколько изданий игры, семь дополнительных DLC и полноценный сюжетный пропуск Story Expansion Pass.

Согласно опубликованным данным, помимо стандартной версии Final Fantasy VII Revelation, в магазине значатся Premium Edition и Premium Plus Edition, а также до семи отдельных дополнений.

Предполагается, что часть DLC будет включать привычный для серии дополнительный контент — экипировку, призывных существ и другие бонусы, как это уже было в Final Fantasy VII Remake и Final Fantasy VII Rebirth.

Главной находкой стал Story Expansion Pass, который намекает на выпуск крупных сюжетных дополнений после выхода игры. Если информация подтвердится, Square Enix может продолжить историю уже после финала основной кампании.

Впрочем, полностью неожиданной такую возможность назвать нельзя. Еще в прошлом году режиссер проекта Наоки Хамагути говорил, что студия рассматривает выпуск сюжетного DLC для заключительной части трилогии ремейков.

Пока неизвестно, будут ли будущие дополнения адаптировать события Dirge of Cerberus, фильма Advent Children или предложат совершенно новую историю. Сама Square Enix утечку пока не комментировала.

Стоит отметить, что информация основана на данных, обнаруженных в базе Epic Games Store, и официально наличие семи DLC и Story Expansion Pass пока не подтверждено.