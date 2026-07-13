В свежем тизере Final Fantasy 7 Revelation показали полеты на дирижабле и прыжки с парашютом

Разработчики из Square Enix раскрыли подробности механики путешествий в Final Fantasy 7 Revelation — финальной главе масштабной трилогии ремейков. Авторы наглядно продемонстрировали, как именно игроки будут исследовать локации в грядущей новинке. Ознакомиться с ключевыми особенностями передвижения и игрового процесса можно в представленном ниже тизере.

Поскольку исследовать придется огромное локаций, авторы предусмотрели удобные и зрелищные способы путешествий. Игроки смогут использовать знаменитый дирижабль «Хайвинд» (Highwind), чтобы быстро добираться до нужной точки, а затем эффектно десантироваться прямо на землю с парашютом.

Классические наземные прогулки тоже останутся важной частью геймплея — для них игрокам вновь предоставят Чокобо. Механика передвижения верхом унаследована из FF7: Rebirth, поэтому пользователи смогут легко преодолевать любые препятствия на ландшафте.

Релиз Revelation намечен на 2027 год. В отличие от прошлых частей, финал трилогии выйдет без временной эксклюзивности и будет сразу доступен на всех актуальных платформах: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.