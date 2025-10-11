Заключительная часть ремейков Final Fantasy 7 обещает порадовать как старых, так и новых фанатов

Компания Square Enix недавно объявила, что Final Fantasy 7 - Part 3 разрабатывается с расчётом как на ветеранов, так и на новичков серии. Директор Наоки Хамагути подтвердил, что трёхчастная структура амбициозного проекта обусловлена не коммерческими соображениями, а творческой и технической необходимостью создания полноценного игрового процесса.
Final Fantasy 7 — игра с поистине огромной фан-базой. Мы могли бы вырезать некоторые части и объединить всё в одну игру, но фанаты оригинала нам этого никогда не простят. Если мы хотим рассказать эту историю, используя новые технологии, сделать это в одной игре просто невозможно.
По словам режиссёра, разделение на три главы позволило команде сбалансировать точность и инновации, что было невозможно в более сжатом формате. Final Fantasy 7 Remake Part 3 продолжит углубляться в оригинальную историю, представляя новые элементы, такие как Нумены — таинственные сущности, созданные для придания сюжету напряжения и непредсказуемости.
Этот подход призван поддерживать интерес как игроков, знакомых с классической сюжетной линией, так и тех, кто впервые знакомится с приключениями Клауда в ремейках. Square Enix постаралась, чтобы даже те, кто знаком с оригинальной игрой 1997 года, нашли сюрпризы и новые детали в этой современной интерпретации.
Хотя у Final Fantasy 7 Remake Part 3 пока нет официальной даты выхода, есть признаки того, что разработка идёт полным ходом. В сентябре прошлого года директор Тэцуя Номура сообщил, что Square Enix уже приняла решение о дате официального анонса игры, что позволяет предположить, что фанатам, возможно, придётся ждать меньше, чем предполагалось изначально.
Трёхчастная структура обусловлена не коммерческими соображениями а творческой необходимостью трижды продать игру по полной цене. Фанаты бы не простили если бы что то вырезали, но охотно проглотят Нуменов и прочий фанфикшн от сценаристов которые решили что оригинал недостаточно хорош. Сделать это в одной игре просто невозможно, нужно срочно сообщить об этом создателям Baldurs Gate 3, они видимо не знают о таких технологических барьерах и по ошибке выпустили гигантскую игру целиком. Расчёт на ветеранов и новичков это когда сюжет переписывают так чтобы старые фанаты плевались а новые ничего не понимали. Ждем официальный анонс даты официального анонса.
порадовать отсутствием русского языка? спасибо, даром не надо
Не понятно в чем проблема скачать репак и русификаторо или вообще скачать репак уже с вшитым русификатором, русификатор довольно быстро пилят 1-2 месяца.
я про консоли говорю, алё
Так у тебя ни где не написано что ты про консоль пишешь, ясен пень что покупать на консолях без локализации точно не стоит.
мне лично было бы интересно узнать углубиться ли наконец-то Клауд в Айрис и Тифу,.... эээ. в смысле как будут раскрываться их отношения 😅
Очень надеюсь в этой части они так завезут оружие в виде боссов, и подводную лодку и кучу подводных локаций тоже.
Ну "weapons" то, точно должны быть.
Сука, сколько нервов мне Руби и Эмеральд сожрали...
если старые фанаты доживут до релиза
1ую часть еще как-то прошел,а Реберс дропнул часа через 2 и пошел на ютуб.
Мини игр насовали мама-не горюй,а сам геймплей у игры унылый.
Про всякие условности и ограничения я вообще молчу...
От 3ьей части уже ничего не жду,хотя я и во 2ую не верил и не зря.
Так реберс лучше 1
ну если ты фанат той дичи, что была до 15 части, то да, не зайдёт. но если хочешь узнать что такое унылая финалка поиграй в 13...
Я был бы рад новой игре, а не ремейку который распили на три игры.
как будто бы ты играл в оригинал и для тебя чёт изменилось. пиксельные финалки играли полтора землекопа. там ещё 6 ремейков можно сделать. хотя и 3дшные финалки шляпа та ещё, их тоже все под нож.
распечатают попку клауда?
Порадовали бы русскими сабами)
причём в 15 даже озвучку сделали, а в 7 нихера