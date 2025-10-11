Заключительная чать ремейков Final Fantasy 7 обещает порадовать как старых, так и новых фанатов

Компания Square Enix недавно объявила, что Final Fantasy 7 - Part 3 разрабатывается с расчётом как на ветеранов, так и на новичков серии. Директор Наоки Хамагути подтвердил, что трёхчастная структура амбициозного проекта обусловлена ​​не коммерческими соображениями, а творческой и технической необходимостью создания полноценного игрового процесса.

Final Fantasy 7 — игра с поистине огромной фан-базой. Мы могли бы вырезать некоторые части и объединить всё в одну игру, но фанаты оригинала нам этого никогда не простят. Если мы хотим рассказать эту историю, используя новые технологии, сделать это в одной игре просто невозможно.

По словам режиссёра, разделение на три главы позволило команде сбалансировать точность и инновации, что было невозможно в более сжатом формате. Final Fantasy 7 Remake Part 3 продолжит углубляться в оригинальную историю, представляя новые элементы, такие как Нумены — таинственные сущности, созданные для придания сюжету напряжения и непредсказуемости.

Этот подход призван поддерживать интерес как игроков, знакомых с классической сюжетной линией, так и тех, кто впервые знакомится с приключениями Клауда в ремейках. Square Enix постаралась, чтобы даже те, кто знаком с оригинальной игрой 1997 года, нашли сюрпризы и новые детали в этой современной интерпретации.

Хотя у Final Fantasy 7 Remake Part 3 пока нет официальной даты выхода, есть признаки того, что разработка идёт полным ходом. В сентябре прошлого года директор Тэцуя Номура сообщил, что Square Enix уже приняла решение о дате официального анонса игры, что позволяет предположить, что фанатам, возможно, придётся ждать меньше, чем предполагалось изначально.