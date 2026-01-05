Актриса Final Fantasy 7 Rebirth осудила использование ИИ без согласия авторов: "У нас воруют наше творчество"

Бриана Уайт, актриса озвучивания, известная по роли Айрис Гейнсборо в Final Fantasy 7 Rebirth, раскритиковала практику использования произведений творческих работников для обучения искусственного интеллекта без их согласия.
Уайт сделала резкое заявление заявив, что "у актёров воруют то, что они создают". Она пояснила, что корпоративный принцип делать больше за меньшие деньги напрямую угрожает ценности творческого труда, превращая уникальность артистов в бесплатный ресурс для алгоритмов.
Будучи стримером и работая в озвучке, тысячи часов записей голоса и образа Уайт уже находятся в открытом доступе, что делает ее легкой мишенью для систем машинного обучения. Она опасается, что ее творческую идентичность, голос и манеру исполнения, могут использовать для создания "фальшивого актера" без ее ведома, лишая ее возможности контролировать собственную карьеру.
При этом Уайт не отвергает технологию в целом, сравнивая ИИ с интернетом и называя его мощным инструментом. Главную проблему она видит в том, что технологическое развитие опередило формирование этических норм и законодательства. Уайт считает, что игровой индустрии срочно необходимо выработать четкие правила, которые гарантируют творцам признание и вознаграждение, если их работы используются для обучения ИИ.
Эта актриса кстати очень даже миленькая! Её нужно чаще приглашать в разные фильмы.
Ну так технологии развиваются, и тут уже ничего не поделаешь, так что прибыль всё перевесит - это же капитализм, а он по другому не умеет.
проблема в том это может несотвесвовать капиталистическим ценностям как банальное пиратсво.
ох я ее бы на этом белоснежном диване сектым сектым))
Ни одна ИИ озвучка, даже после обработки руками, не достигла уровня среднебюджетной озвучки от энтузиастов. Очень много чего не хватает нейронкам. В ближайшие годы актерам озвучки и захвата движений явно не стоит беспокоиться, если студии хотят качественный продукт а не УГ за три копейки // Миша Калинин
Нейросети так быстро развиваются, что в ближайшие пару лет они вполне смогут научиться читать интонацию и контекст текста, так что логично что даже актёры озвучки уже испугались.
А если учесть что сейчас все ресурсы на нейронов тратятся? // Александр Тимошин
Ии это зло которое оставит без работы миллионы людей, ведь компашке нужно сокращать расходы.
И это благо. Охреневшим и зажравшиеся художникам, дизайнерам, работать и рвать жопу придётся. А не бабки за малейший чих клянчить, делая на выходе всякий шлак в стиле "я мудожник, я так вижу".
"ИИ" компании использовали пиратский контент для обучения моделей. Они нарушили авторские права. Вот когда модель натренируют на своих работах, тогда могут использовать.
а че она только про ии? Пускай ищет себя в роли Аэрис на порнохабе!