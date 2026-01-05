Актриса Final Fantasy 7 Rebirth осудила использование ИИ без согласия авторов: "У нас воруют наше творчество"

Бриана Уайт, актриса озвучивания, известная по роли Айрис Гейнсборо в Final Fantasy 7 Rebirth, раскритиковала практику использования произведений творческих работников для обучения искусственного интеллекта без их согласия.

Уайт сделала резкое заявление заявив, что "у актёров воруют то, что они создают". Она пояснила, что корпоративный принцип делать больше за меньшие деньги напрямую угрожает ценности творческого труда, превращая уникальность артистов в бесплатный ресурс для алгоритмов.

Будучи стримером и работая в озвучке, тысячи часов записей голоса и образа Уайт уже находятся в открытом доступе, что делает ее легкой мишенью для систем машинного обучения. Она опасается, что ее творческую идентичность, голос и манеру исполнения, могут использовать для создания "фальшивого актера" без ее ведома, лишая ее возможности контролировать собственную карьеру.

При этом Уайт не отвергает технологию в целом, сравнивая ИИ с интернетом и называя его мощным инструментом. Главную проблему она видит в том, что технологическое развитие опередило формирование этических норм и законодательства. Уайт считает, что игровой индустрии срочно необходимо выработать четкие правила, которые гарантируют творцам признание и вознаграждение, если их работы используются для обучения ИИ.