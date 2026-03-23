Большинство игроков Final Fantasy VII Rebirth оказались старше 30 лет

Новые данные аналитиков показали, что аудитория Final Fantasy VII Rebirth в США в основном состоит из более взрослых игроков. Согласно исследованию компании Circana, значительная часть пользователей проекта старше 30 лет.

Как сообщил директор по аналитике Circana Мэт Пискателла, около 62% американских игроков игры находятся в возрасте 35 лет и старше. Если учитывать аудиторию от 30 лет, то этот показатель достигает примерно 77%.

Такая статистика подтверждает ранее высказанное мнение продюсера серии Final Fantasy XIV Наоки Ёсида, который отмечал, что серия постепенно теряет молодую аудиторию. По его словам, одной из причин может быть длительный перерыв между крупными релизами франшизы.

Серия Final Fantasy существует почти четыре десятилетия, и её пик популярности пришёлся на конец 1990-х и начало 2000-х годов. В результате многие нынешние игроки — это поклонники, познакомившиеся с франшизой ещё в прошлых поколениях консолей.

В Square Enix надеются привлечь новую аудиторию с помощью различных проектов, включая мобильную игру Dissidia Duellum Final Fantasy. Она будет распространяться бесплатно и предложит командные PvP-сражения в формате 3 на 3. Разработчики рассчитывают, что такие проекты помогут заинтересовать франшизой более молодое поколение игроков.