Демо Final Fantasy VII Rebirth уже доступно на Switch 2

Final Fantasy VII Rebirth неожиданно получила крупную демоверсию на Nintendo Switch 2 и консолях текущего поколения от Microsoft — и первые впечатления оказались гораздо лучше ожиданий.

В отличие от версии для PlayStation, где игрокам давали попробовать лишь вступление, новая демка заметно расширена. Она включает не только культовый флэшбек в Нибельхейме, но и целую вторую главу, позволяя оценить элементы открытого мира. Более того, весь достигнутый прогресс можно будет перенести в полную версию после релиза.

Журналисты и блогеры, протестировавшие порт, отмечают, что игра выглядит достойно даже с учётом ограничений железа. В портативном режиме заметно снижение разрешения, а некоторые эффекты вроде волос и теней уступают версии для более мощных платформ. Тем не менее, общая производительность и стабильность получили положительные оценки.

В стационарном режиме картинка становится заметно лучше, и, несмотря на компромиссы, проект остаётся полностью играбельным и визуально привлекательным. Для портативной консоли подобный результат называют весьма впечатляющим.

Релиз полной версии игры на новых платформах запланирован на начало июня.