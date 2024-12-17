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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8 5 оценок

Директор FF7 Rebirth хочет, чтобы сообщество моддеров ПК избегало ненадлежащих модов

monk70
Новости

Square Enix недавно объявила, что Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на ПК 23 января 2025 года. Хотя продажи на PS5 не были впечатляющими, это одна из лучших игр года и даже получила номинацию GOTY на The Game Awards.

Однако с выходом на ПК директор игры попросил сообщество моддеров не делать ненадлежащих или оскорбительных модов для FF7 Rebirth. В разговоре с Epic Games директор FF7 Rebirth сказал, что в настоящее время нет планов официально добавлять моды в версию игры для ПК. Он уважает моддеров, но предпочитает, чтобы они не создавали оскорбительные или неуместные моды.

Мы просим моддеров не создавать и не устанавливать ничего оскорбительного или неуместного.
-18
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Agent Qracle

В чужой монастырь со своим уставом не ходят

18
JohnTornton

ну так по такой логике зачем модеры лезут в чужой продукт и изменяют его?

-3
OPen man JohnTornton

потому что практически все просят модеров делать это.

-1
XDDRUS JohnTornton

По той, что это уже твой продукт, когда ты его купил, а не их и по этому я могу делать с ним у себя на компе что хочу.

6
JustA_NiceGuy XDDRUS

Как мы уже поняли, продукт не полностью твой)

2
saa0891

Без него разберутся какие моды делать и ставить.

+ ещё 4 картинки
12
qweqwqwewqeewqqweqwedsads
Мы просим моддеров создавать и устанавливать оскорбительного или неуместного.

Звучит как призыв к действию

8
hpi

Да-да, по-любому. Мы святые няшки. Никаких пошлостей...

4
SOLUS5678

Смотря какие моды будут.

4
Janekste
Мы просим моддеров не создавать и не устанавливать ничего оскорбительного или неуместного.

Неуместные и оскорбительные моды - это какие? Я не понимаю, о чём речь. Хотелось бы конкретики.

Скажу сразу, что я не считаю моды на сексуальные костюмы оскорбительными, и уж тем более не вижу в них никакой пошлости, если этот директор намекает на этот тип модов. Моды на то и моды, чтобы перестроить игру под свой вкус, под свои предпочтения, или просто чтоб поржать над игрой. Если хочу, делаю Баррета белым, а Тифу мулаткой. А если не хочу, тогда я НЕ делаю этого. Хочу - раздеваю персонажей. Хочу - наряжаю в паранджу. В этом смысл модов. Оскорблённые недовольные пусть идут лесом... Точка.

3
TallPaxton

А я прошепчу: "Нет"

3
molotvedim

Дурачок, что ли?

1
BossyBat

Очень надеюсь что им вспомнят Форспокен и сделают как они хотят... Ровно так же как сделали они в то время, завалят игру модами на СВОЙ вкус, что б они радовались.

1
malars0

Хахахахахаха правило 34 ему видимо не знакомо))) мод на голые сиськи выйдет же раньше чем сама игра

1
Пользователь ВКонтакте

После этой новости количество модов известной направленности увеличилось втрое... // Александр Ковалёв

1
Пользователь ВКонтакте

Только Ёка Таро правильно ко всему этому относится // Александр Ковалёв

1
Пользователь ВКонтакте

По тому, что сам бы сделал игру с такими модами но кто её про финансирует и издаст 🤔😅😅 // Виктор Бароменский

0
Etomisbratomnassali

Он что, с ума сошел?

0
Rey4rtRO

Еретик какой-то.

0
Ammati

Конечно же не будут, ага.
Только своими хотелками, не лезут обычно к другим людям. Игроки и так своё время смирились что серия эта игр буквальный пример конвейера. Вот и они пусть заткнуться и дают то, что игроки хотят. И так не брезгуют использовать из игры в игру. Тех же персонажей и тот же фундамент истории. Разве что с жанром игры балуются как на качелях.
Не смотря на 16 игр, если не больше. И поток других произведений. Они всё же подарили не плохие истории и некоторые игр вышли достойно.
Только вот требовать от игроков такое и при этом самим нормально не сделать хотя бы внятного лора или временной линии. Не говоря уже о глубине сюжета. Они не сделали, зато хотелки продвигают на игроков.
Честно я удивлён как они сами не выдавили из себя новое произведение где очередная четвёрка героев или знакомые нами уже по старым частям персонажи уже спасают мир не от зла. А от например диктатуры где запрещают всё 18+. А мы типа славные герои должны свергнуть и пронести мир похабщину. Или.. такое было. Хотя чёрт уже знает. Столько уже игр и произведений. Всем уже плевать.

0
Пользователь ВКонтакте

Дурачек, в сказки верит // Антон Крупнов

-1
darkevil555

хахахахха

-1