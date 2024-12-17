Директор FF7 Rebirth хочет, чтобы сообщество моддеров ПК избегало ненадлежащих модов

Square Enix недавно объявила, что Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на ПК 23 января 2025 года. Хотя продажи на PS5 не были впечатляющими, это одна из лучших игр года и даже получила номинацию GOTY на The Game Awards.

Однако с выходом на ПК директор игры попросил сообщество моддеров не делать ненадлежащих или оскорбительных модов для FF7 Rebirth. В разговоре с Epic Games директор FF7 Rebirth сказал, что в настоящее время нет планов официально добавлять моды в версию игры для ПК. Он уважает моддеров, но предпочитает, чтобы они не создавали оскорбительные или неуместные моды.

Мы просим моддеров не создавать и не устанавливать ничего оскорбительного или неуместного.