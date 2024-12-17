Директор FF7 Rebirth хочет, чтобы сообщество моддеров ПК избегало ненадлежащих модов

Square Enix недавно объявила, что Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на ПК 23 января 2025 года. Хотя продажи на PS5 не были впечатляющими, это одна из лучших игр года и даже получила номинацию GOTY на The Game Awards.
Однако с выходом на ПК директор игры попросил сообщество моддеров не делать ненадлежащих или оскорбительных модов для FF7 Rebirth. В разговоре с Epic Games директор FF7 Rebirth сказал, что в настоящее время нет планов официально добавлять моды в версию игры для ПК. Он уважает моддеров, но предпочитает, чтобы они не создавали оскорбительные или неуместные моды.
Мы просим моддеров не создавать и не устанавливать ничего оскорбительного или неуместного.
В чужой монастырь со своим уставом не ходят
ну так по такой логике зачем модеры лезут в чужой продукт и изменяют его?
потому что практически все просят модеров делать это.
По той, что это уже твой продукт, когда ты его купил, а не их и по этому я могу делать с ним у себя на компе что хочу.
Как мы уже поняли, продукт не полностью твой)
Без него разберутся какие моды делать и ставить.
Звучит как призыв к действию
Да-да, по-любому. Мы святые няшки. Никаких пошлостей...
Смотря какие моды будут.
Неуместные и оскорбительные моды - это какие? Я не понимаю, о чём речь. Хотелось бы конкретики.
Скажу сразу, что я не считаю моды на сексуальные костюмы оскорбительными, и уж тем более не вижу в них никакой пошлости, если этот директор намекает на этот тип модов. Моды на то и моды, чтобы перестроить игру под свой вкус, под свои предпочтения, или просто чтоб поржать над игрой. Если хочу, делаю Баррета белым, а Тифу мулаткой. А если не хочу, тогда я НЕ делаю этого. Хочу - раздеваю персонажей. Хочу - наряжаю в паранджу. В этом смысл модов. Оскорблённые недовольные пусть идут лесом... Точка.
А я прошепчу: "Нет"
Дурачок, что ли?
Очень надеюсь что им вспомнят Форспокен и сделают как они хотят... Ровно так же как сделали они в то время, завалят игру модами на СВОЙ вкус, что б они радовались.
Хахахахахаха правило 34 ему видимо не знакомо))) мод на голые сиськи выйдет же раньше чем сама игра
После этой новости количество модов известной направленности увеличилось втрое... // Александр Ковалёв
Только Ёка Таро правильно ко всему этому относится // Александр Ковалёв
По тому, что сам бы сделал игру с такими модами но кто её про финансирует и издаст 🤔😅😅 // Виктор Бароменский
Он что, с ума сошел?
Еретик какой-то.
Конечно же не будут, ага.
Только своими хотелками, не лезут обычно к другим людям. Игроки и так своё время смирились что серия эта игр буквальный пример конвейера. Вот и они пусть заткнуться и дают то, что игроки хотят. И так не брезгуют использовать из игры в игру. Тех же персонажей и тот же фундамент истории. Разве что с жанром игры балуются как на качелях.
Не смотря на 16 игр, если не больше. И поток других произведений. Они всё же подарили не плохие истории и некоторые игр вышли достойно.
Только вот требовать от игроков такое и при этом самим нормально не сделать хотя бы внятного лора или временной линии. Не говоря уже о глубине сюжета. Они не сделали, зато хотелки продвигают на игроков.
Честно я удивлён как они сами не выдавили из себя новое произведение где очередная четвёрка героев или знакомые нами уже по старым частям персонажи уже спасают мир не от зла. А от например диктатуры где запрещают всё 18+. А мы типа славные герои должны свергнуть и пронести мир похабщину. Или.. такое было. Хотя чёрт уже знает. Столько уже игр и произведений. Всем уже плевать.
Дурачек, в сказки верит // Антон Крупнов
хахахахха