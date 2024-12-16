Директор Final Fantasy 7 Rebirth поблагодарил игроков на ПК за поддержку

Во время The Game Awards 2024 Square Enix объявила, что Final Fantasy 7 Rebirth наконец-то выйдет на ПК, и игрокам не придётся долго ждать, поскольку игра должна выйти в конце января 2025 года.

Хотя до выхода игры осталось чуть больше месяца, похоже, что Final Fantasy 7 Rebirth уже хорошо продаётся. Только сегодня игра дебютировала в списке бестселлеров Steam, заняв 5-е место.

Чтобы поблагодарить игроков на ПК за их поддержку, директор Наоки Хамагучи оставил сообщение в социальных сетях, заявив, что он благодарен за результаты игры во время предварительных продаж.

Я благодарен, что предварительные заказы на FFVII REBIRTH в Steam идут хорошо. Надеюсь, многие поклонники игры воспользуются этой возможностью, чтобы сыграть в Twin Pack, который объединяет REMAKE и REBIRTH.

Square Enix выпускает Final Fantasy 7 Rebirth по гораздо более низкой цене на ПК. Игра поступает на платформу со скидкой 30% и стоит 48,99$. Между тем, пакет Twin Pack, включающий Remake и Rebirth, стоит 69,99$.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на ПК 23 января 2025 года.