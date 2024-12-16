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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
10 2 оценки

Директор Final Fantasy 7 Rebirth поблагодарил игроков на ПК за поддержку

monk70
Новости

Во время The Game Awards 2024 Square Enix объявила, что Final Fantasy 7 Rebirth наконец-то выйдет на ПК, и игрокам не придётся долго ждать, поскольку игра должна выйти в конце января 2025 года.

Хотя до выхода игры осталось чуть больше месяца, похоже, что Final Fantasy 7 Rebirth уже хорошо продаётся. Только сегодня игра дебютировала в списке бестселлеров Steam, заняв 5-е место.

Чтобы поблагодарить игроков на ПК за их поддержку, директор Наоки Хамагучи оставил сообщение в социальных сетях, заявив, что он благодарен за результаты игры во время предварительных продаж.

Я благодарен, что предварительные заказы на FFVII REBIRTH в Steam идут хорошо. Надеюсь, многие поклонники игры воспользуются этой возможностью, чтобы сыграть в Twin Pack, который объединяет REMAKE и REBIRTH.

Square Enix выпускает Final Fantasy 7 Rebirth по гораздо более низкой цене на ПК. Игра поступает на платформу со скидкой 30% и стоит 48,99$. Между тем, пакет Twin Pack, включающий Remake и Rebirth, стоит 69,99$.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на ПК 23 января 2025 года.

13
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
SOLUS5678

Спасибо разработчикам за игру.

6
rmplaton

Что удивительно, в EGS игра продается (по крайней мере сейчас доступна) в РУ-регионе (3500 руб.) - https://store.epicgames.com/ru/p/final-fantasy-vii-rebirth

5
Janekste

Ну так беги покупай, пока лавочку не прикрыли. Игра шедевр! Достойна каждой копейки своей цены.

4
rmplaton Janekste

Куплю обязательно, хотя и не прямо сейчас (пока денег нет) - игра прямо на мой ДР выходит )))

4
Abarmot90

Если б были рус.сабы купил не думая

4
jax baron Janekste

Я ПИРАТ ЛЮТЫЙ, НО ЭТО ЕДИНСИВЕННЫЙ СЛУЧАЙ ГДЕ РЕАЛЬНО СОГЛАСЕН.

0
ДаДжи

че на коробку не портирует,ещё + сколько то игроков и не думаю что порт обошелся бы так дорого

2
Нейтан Дрейк

Договор с Сони.

2