Директор Final Fantasy 7 Rebirth просит модеров не перебарщивать

Директор Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагучи признаёт, что моды "вдохнули жизнь" в такие игры, как Fallout и Skyrim, но просит самих моддеров "не делать ничего грязного". В интервью он уточнил, что не запрещает модификации, а лишь призывает к осознанности.

Хамагучи отметил, что понимает и уважает вклад моддеров, которые помогают играм оставаться актуальными спустя годы после их выхода. Однако он советует быть осторожными, поскольку некоторые моды могут "шокировать игроков". Также он подчеркнул важность того, чтобы моды не искажали первоначальный игровой опыт. Особенно он обратил внимание на моды, изменяющие костюмы и содержащие элементы реверс-инжиниринга, но в то же время положительно отозвался о пользовательских модификациях интерфейса и других улучшениях.

Хамагучи поддерживает моддинг, признавая его огромный вклад в развитие игр, но призывает моддеров и пользователей быть внимательными к тому, что они создают или устанавливают.