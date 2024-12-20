Директор Final Fantasy 7 Rebirth рад, что добавил в игру Циссни

Появление Циссни в Final Fantasy 7 Rebirth стало одним из ярких моментов, привлекших внимание фанатов. По словам Наоки Хамагучи, положительный прием персонажа, известного по Crisis Core, подтвердил желание расширить вселенную франшизы за счет классических элементов.

Героиня, которая когда-то была членом Турки, появилась в тот период, когда она больше не связана с Шинрой. Благодаря такому подходу Циссни получила новую историю, что повысило ее значимость для сюжета, а также для Зака Фэйра, еще одного персонажа из Crisis Core.

В интервью Game Rant Хамагути прокомментировал реакцию игроков Final Fantasy 7 Rebirth:

Те, кто знаком со вселенной, наверное, были очень рады появлению Циссни. Когда игра вышла и я увидел реакцию игроков, я был очень рад услышать, что люди с нетерпением ждали ее появления... Прежде всего, в рамках проекта Remake нашей целью было объединить элементы из разных игр, которые разбросаны по всей коллекции Final Fantasy 7 в целом. Получилось хорошо.

Еще одной фигурой, которая получила больше экранного времени, является Зак - он ненадолго появился в оригинальной Final Fantasy 7 и получил более глубокое развитие в Crisis Core. Его присутствие в Final Fantasy 7 Rebirth расширило возможности и даже оставило открытым вопрос о его появлении в третьей части.