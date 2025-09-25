Директор Final Fantasy VII Rebirth успокоил фанатов: продажи игры хорошие, финал трилогии точно состоится

Компания Square Enix уверенно движется к завершению трилогии ремейка Final Fantasy VII, несмотря на первоначальные опасения относительно продаж второй части. Наоки Хамагучи, директор игры Final Fantasy VII Rebirth, в недавнем интервью заверил поклонников, что проект находится в отличном состоянии.

Final Fantasy VII Rebirth, вышедшая в феврале 2024 года, была восторженно встречена критиками, получив 92 балла на Metacritic. Однако вскоре после релиза Square Enix отметила, что начальные продажи не оправдали ожиданий. Это вызвало беспокойство у фанатов о будущем финальной части трилогии.

Хамагучи решил развеять эти сомнения.

Вторая часть, FFVII Rebirth, очень хорошо продаётся как на PS5, так и на PC. Я знаю, что некоторые фанаты выражали беспокойство, но, пожалуйста, будьте спокойны: мы сможем предложить вам достойный высококачественный третий эпизод.

Разработка финальной части уже идёт полным ходом. По словам Хамагути, процесс продвигается чрезвычайно хорошо, и игра уже обретает форму.

Разработка идет очень хорошо, и игра выглядит отлично. Большая часть контента уже доступна для прохождения, а направление и форма проекта окончательно определены. Сейчас команда сосредоточена на доводке и улучшении всех элементов.