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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.8 617 оценок

Для Final Fantasy 7: Rebirth вышел качественный русификатор - над ним работал всего один человек

AceTheKing AceTheKing

Сегодня пользователь Tigra_Spartan сообщил о выпуске качественного текстового русификатора для Final Fantasy 7: Rebirth.

Final Fantasy 7 Rebirth "Русификатор текста" {Tigra_Spartan}

По словам автора перевода, это было его первой работой, которой он хотел доказать, что при должной любви к произведению даже один человек способен справиться с переводом настолько масштабной игры.

В переводе версии 1.4 переведено:

  • 100% основного сюжета;
  • 100% фоновых NPC, радио и прочего;
  • 100% сайд-квестов;
  • Все необходимые элементы UI, описания навыков, квестов и предметов.

Без перевода остались названия навыков, заклинаний, материй, предметов, квестов, локаций, имена врагов и очевидные элементы UI - это было сделано для удобства поиска информации в процессе прохождения и просто из соображений эстетики. Русификатор предназначен для прохождения с японской озвучкой.

В дальнейших обновлениях автор планирует исправить орфографические ошибки и случайно пропущенные непереведённые слова, если такие ещё остались. В будущем он так же планирует перевести всю трилогию ремейка, в том числе её английскую версию.

37
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
yrroodd

Челу респект,но игра разочарование (

8
My life is a game

почему

1
yrroodd My life is a game

Сюжетка - нелепая билебердистика ради фансервиса.
Геймплей - такой же хлам как и в Ремейке.
Каждые 5 минут - мини игра.
Я прошел 1ую главу и дропнул где-то на 2ой,лучше перепройти старые части...

9
sa1958

Молодец!

3
Pastoral
3
My life is a game

Он лучше команд переводчиков Миракл?Могнет?Там могнет на подходе выпускают. Стоит ждать или нет

1
Alexey Miyuskov

За то что он не перевел "названия навыков, заклинаний, материй, предметов, квестов, локаций, имена врагов и очевидные элементы UI", за это уже ему можно респект кинуть

7
jax baron

могнет хороши, новы чел думаю тоже норм- а вот мирклы тупо пафос

2
SOLUS5678

Молодец!!!.

1
Кей Овальд

Спасибо!

1
Mad_cloud

Топчик

1