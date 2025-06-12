Для Final Fantasy 7: Rebirth вышел качественный русификатор - над ним работал всего один человек

Сегодня пользователь Tigra_Spartan сообщил о выпуске качественного текстового русификатора для Final Fantasy 7: Rebirth.

По словам автора перевода, это было его первой работой, которой он хотел доказать, что при должной любви к произведению даже один человек способен справиться с переводом настолько масштабной игры.

В переводе версии 1.4 переведено:

100% основного сюжета;

100% фоновых NPC, радио и прочего;

100% сайд-квестов;

Все необходимые элементы UI, описания навыков, квестов и предметов.

Без перевода остались названия навыков, заклинаний, материй, предметов, квестов, локаций, имена врагов и очевидные элементы UI - это было сделано для удобства поиска информации в процессе прохождения и просто из соображений эстетики. Русификатор предназначен для прохождения с японской озвучкой.

В дальнейших обновлениях автор планирует исправить орфографические ошибки и случайно пропущенные непереведённые слова, если такие ещё остались. В будущем он так же планирует перевести всю трилогию ремейка, в том числе её английскую версию.