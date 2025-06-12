Для Final Fantasy 7: Rebirth вышел качественный русификатор - над ним работал всего один человек

Сегодня пользователь Tigra_Spartan сообщил о выпуске качественного текстового русификатора для Final Fantasy 7: Rebirth.
По словам автора перевода, это было его первой работой, которой он хотел доказать, что при должной любви к произведению даже один человек способен справиться с переводом настолько масштабной игры.
В переводе версии 1.4 переведено:
- 100% основного сюжета;
- 100% фоновых NPC, радио и прочего;
- 100% сайд-квестов;
- Все необходимые элементы UI, описания навыков, квестов и предметов.
Без перевода остались названия навыков, заклинаний, материй, предметов, квестов, локаций, имена врагов и очевидные элементы UI - это было сделано для удобства поиска информации в процессе прохождения и просто из соображений эстетики. Русификатор предназначен для прохождения с японской озвучкой.
В дальнейших обновлениях автор планирует исправить орфографические ошибки и случайно пропущенные непереведённые слова, если такие ещё остались. В будущем он так же планирует перевести всю трилогию ремейка, в том числе её английскую версию.
Челу респект,но игра разочарование (
почему
Сюжетка - нелепая билебердистика ради фансервиса.
Геймплей - такой же хлам как и в Ремейке.
Каждые 5 минут - мини игра.
Я прошел 1ую главу и дропнул где-то на 2ой,лучше перепройти старые части...
Молодец!
Он лучше команд переводчиков Миракл?Могнет?Там могнет на подходе выпускают. Стоит ждать или нет
За то что он не перевел "названия навыков, заклинаний, материй, предметов, квестов, локаций, имена врагов и очевидные элементы UI", за это уже ему можно респект кинуть
могнет хороши, новы чел думаю тоже норм- а вот мирклы тупо пафос
Молодец!!!.
Спасибо!
Топчик