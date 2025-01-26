Для Final Fantasy 7 Rebirth вышел мод, который позволяет запустить игру на видеокартах GTX 16 серии

Как стало известно, пользователь ChemBoy1 выпустил полезную модификацию для Final Fantasy 7 Rebirth.

Теперь пользователи обладающие видеокартой GTX 16 серии, смогут обойти ограничение от разработчиков и запустить игру. Сообщается, что на средне-низких настройках такие видеокарты без проблем выдают около 60 FPS, поэтому непонятно зачем разработчики в принципе ввели для данных видеокарт такое жесткое ограничение.

Тем не менее, даже с модом, для работы игры видеокарта должна обладать поддержкой mesh-шейдеров, поэтому, к сожалению, фикс не поможет видеокартам GTX 10 и RX 5000 серий - в них отсутствует поддержка данной технологии.

Скачать модификацию можно с нашего сайта: