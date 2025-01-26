Для Final Fantasy 7 Rebirth вышел мод, который позволяет запустить игру на видеокартах GTX 16 серии

Как стало известно, пользователь ChemBoy1 выпустил полезную модификацию для Final Fantasy 7 Rebirth.
Теперь пользователи обладающие видеокартой GTX 16 серии, смогут обойти ограничение от разработчиков и запустить игру. Сообщается, что на средне-низких настройках такие видеокарты без проблем выдают около 60 FPS, поэтому непонятно зачем разработчики в принципе ввели для данных видеокарт такое жесткое ограничение.
Тем не менее, даже с модом, для работы игры видеокарта должна обладать поддержкой mesh-шейдеров, поэтому, к сожалению, фикс не поможет видеокартам GTX 10 и RX 5000 серий - в них отсутствует поддержка данной технологии.
Скачать модификацию можно с нашего сайта:
все больше и больше обрезают геймеров
вроде бы пора так как карты древние, но с другой стороны зачем
любая игра должна запуститься, даже с 10 фпс в главном меню, но должна запускаться
как бы принуждение геймера купить карту, но с другой стороны - ну получит он 10 фпс в главном меню, и если игра очень нужна ему - сменит самостоятельно карту
Игрок должен покупать новые видяхи и его нагло стимулируют для этого.
Производителей и разработчики сговоре лишь бы выпускать новые дорогие комплектующие на продажу а те готовы хоть уссаться выпускать игры на rtx 6090 7090 8090. А кто то говорит что современные игры требует стандартов под эту планку. Чето я не вижу революцию графике между red dead redemption 2 и недавно вышедшей assassin's creed mirage. Никто не хочет браться за оптимизацию все гонятся за обосранные лучи и шейдеры 8к. Если так нравится эти технологии, идите на природу поставьте перед собой коробку из под телевизора возьмите руки джойстик. И сидите пердите наслаждайтесь современной передовой графикой умойтесь лучах длсс.
Честно говоря, в ремейках FF7 нет ничего такого, что не запустят с приемлемым FPS карты уровня gtx 1070/ti и выше. В FHD, по крайней мере.
Чего непонятного? Контракт с производителем железа, которому надо впаривать новый продукт - игры один из основных двигателей реализации видеокарт, вот на них и влияют таким образом.
Справедливо было бы, если бы технологии самой игры, её "картинка" не позволяла бы старым картам нормально работать, но простое ограничение по продукту - банальная манипуляция ради продаж.
Уже вышел "_Non-RTX Fix" для 1060 что-то с опозданием новости :) Правда ещё не опробовал, жду перевод...
Это тот же самый мод, который работает лишь с GTX 16.
на индиане и дум походу не обойдешь?