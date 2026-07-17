Для Final Fantasy 7 Rebirth вышел мод Shader Injector 2.0, улучшающий графику игры

Моддер dddd5 наконец-то выпустил мод Shader Injector 2.0 для Final Fantasy 7 Rebirt, значительно улучшающий графику игры.

Shader Injector V2.0 включает в себя более продвинутые шейдеры освещения, обеспечивающие лучшее затенение во всей игре. Новая версия также улучшает отражения в экранном пространстве с лучшим покрытием и поддержкой шероховатых и глянцевых поверхностей. Кроме того, она включает экспериментальную поддержку глобального освещения в экранном пространстве (SSGI) и затенения окружающей среды (AO). Эти эффекты улучшат отражение света и затенение, помогая сценам выглядеть более естественно и реалистично.

Ещё одна новая функция — это находящийся в разработке шейдер океана. Этот шейдер добавляет более чёткую детализацию волн, подводные световые узоры, хроматическую дисперсию, размытие глубины, а также улучшенные отражения в экранном пространстве и резервные отражения. В совокупности эти изменения делают океан более реалистичным. Новый шейдер будет работать на большей части океана в игре. Однако в игре используется множество различных шейдеров воды, поэтому некоторые водные поверхности не будут его использовать на момент запуска. Моддер планирует добавить поддержку большего количества типов воды в будущих обновлениях. Текущие эффекты воды также все ещё находятся в стадии доработки и будут усовершенствованы перед релизом.

Наконец, Shader Injector 2.0 поставляется с модифицированным постпроцессным шейдером. Это позволит игрокам регулировать яркость/контраст/цвет, различные тональные карты и экспериментальную автоматическую экспозицию. Таким образом, игроки смогут экспериментировать с ними, чтобы настроить игру так, как им хочется.

Вы можете скачать мод по ссылке выше.