Для Final Fantasy 7 Rebirth вышел мод, улучшающий 1300 текстур

Моддер Romi недавно выпустил текстурный мод для Final Fantasy 7 Rebirth на 11 ГБ. Он фокусируется на игровых окружениях и в общей сложности улучшает около 1300 текстур.

Этот 4K-мод переработает деревья, скалы, камни, землю, траву, цветы и лужи. Таким образом, игра будет выглядеть лучше, чем раньше. И, учитывая тот факт, что многие текстуры выглядели размытыми в оригинальной игре, настоятельно рекомендуется попробовать его.

Как отметил моддер, мод снижает производительность на 5–15 % как на графических процессорах NVIDIA, так и на AMD. Моддер утверждает, что пакет должен работать с графическими процессорами с 12 ГБ видеопамяти. Однако он настоятельно рекомендует SSD, так как он видел использование диска свыше 700 МБ/с.

Вы можете скачать мод 4K по этой ссылке. Ниже вы также найдете несколько сравнительных скриншотов. Они дадут вам представление о том, чего можно ожидать от него.