Для Final Fantasy 7 Rebirth вышел рогалик-мод с ареной в Джуноне, вдохновлённой Золотым блюдцем из оригинала

Пока Square Enix готовит для Final Fantasy 7 Revelation масштабную эндгейм-систему с прокачкой до 99-го уровня и сражениями против необязательных боссов Weapon, поклонники серии уже получили новое испытание для второй части трилогии.

Для Final Fantasy 7 Rebirth на ПК вышел мод Junon Colosseum, добавляющий рогалик-режим, вдохновлённый ареной Золотого блюдца из оригинальной Final Fantasy 7. В отличие от стандартных послесюжетных испытаний, здесь каждый заход предлагает случайный набор противников, дополнительные правила и временные усиления.

Новая арена расположена в Джуноне. Чтобы попасть туда, необходимо передать предмет Junon Colosseum Invitation охраннику «Син-Ра» на контрольно-пропускном пункте. Всего предусмотрено 14 испытаний по девять раундов в каждом. На третьем, шестом и девятом этапах игроков ждут боссы, а в последнем испытании количество раундов увеличено до десяти.

Каждый раунд выбирает противников из нескольких пулов, включающих поздние и легендарные сражения оригинальной игры. Некоторые этапы и вовсе объединяют сразу двух противников.

Дополнительную глубину испытаниям придают Mako Infusions — система усилений, предлагающая выбрать один из трёх бонусов после каждого раунда. Всего предусмотрено 77 различных эффектов, причём от них можно отказаться ради ещё более серьёзного испытания.

В качестве награды предусмотрены редкие материалы, которые в обычной игре доступны в ограниченном количестве. Среди них — материи Enemy Skill, ATB Boost, Swiftcast и Synergy. Они также могут облегчить прохождение некоторых испытаний на высокой сложности.

Мод создавался при участии двух ИИ-агентов. Codex от OpenAI отвечал за вход в арену, быстрое перемещение и окружение, а Claude Opus 5.5 занимался боями, испытаниями, правилами, усилениями и наградами. Разработчик сформулировал концепцию, принимал основные дизайнерские решения и самостоятельно тестировал результат.