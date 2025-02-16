Для Final Fantasy 7 Rebirth вышел текстур-пак на 21 ГБ, который улучшает 98% интерьеров и около 14000 текстур

Моддер Romi вернулся с еще одним пакетом текстур для Final Fantasy 7 Rebirth. Этот пакет размером 21 ГБ улучшает около 14000 текстур.

Вы можете скачать этот новый пакет текстур по этой ссылке. Чтобы установить его, вам просто нужно вставить 3 файла в %GAMEDIR%\FINAL FANTASY VII REBIRTH\End\Content\Paks\~mods.

Этот пакет также совместим с предыдущим пакетом HD Texture Pack, выпущенным Romi. Этот пакет охватывает только игровые пространства на открытом воздухе. Поэтому не будет никаких конфликтов с этим пакетом.

Чтобы продемонстрировать некоторые из новых текстур, моддер поделился следующими сравнительными скриншотами.