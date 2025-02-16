Для Final Fantasy 7 Rebirth вышел текстур-пак на 21 ГБ, который улучшает 98% интерьеров и около 14000 текстур

Моддер Romi вернулся с еще одним пакетом текстур для Final Fantasy 7 Rebirth. Этот пакет размером 21 ГБ улучшает около 14000 текстур.
Вы можете скачать этот новый пакет текстур по этой ссылке. Чтобы установить его, вам просто нужно вставить 3 файла в %GAMEDIR%\FINAL FANTASY VII REBIRTH\End\Content\Paks\~mods.
Этот пакет также совместим с предыдущим пакетом HD Texture Pack, выпущенным Romi. Этот пакет охватывает только игровые пространства на открытом воздухе. Поэтому не будет никаких конфликтов с этим пакетом.
Чтобы продемонстрировать некоторые из новых текстур, моддер поделился следующими сравнительными скриншотами.
Получше, но всё равно каша...
Найди 10 отличий
Оригинальные текстуры такого качество, что они наверное собирались и на пс4 её выпускать, но потом им дали бабла
100%
Даже условный открытый мир построен по коридорному принципу, явно пытались оптимизировать под маленькое озу
Просто шикарно, все же хорошо, что пока толком не добрался до консольной версии.
Это настолько хреновые ремейки сейчас выпускают, что поверх нужно текстур паки накатывать.
Вот вам и настолько всратые текстуры (оригинал) на ультрах , затоооооо требования к игре как запуск шатла в космос -_-
Очень важное улучшение) // Joker III
Круглый шарик на спинке кровати все равно остался шестигранником)) улучшайте еще!)
Это уже не текстуры.
Геометрия (вершинные шейдеры) и модели, такое надо перерабатывать в SDK, а не картинки через нейронку пускать.
Подмена модели нужна на более высоко полигонную, но это может привести к падению производительности, а это уже плохо.
И опять мой любимый вопрос - а запуск на gtx как - не починили? Тапками не кидайте сразу - спрашиваю потому, как может пробовал кто..
Мамонт....)
чего мамонт то? Взял себе очень хорошую и недорогую (на сегодня) карту - 1080Ti, мне ее еще лет на 5 хватит, а тут - не запускает( Вкупе с рязанью 5600 и ссд - все летает, кроме хераборы, которая просто "не может" найти шейдеры.
карта устраревшая уже чтоб покатать игры 5 летней давности в основном. появились карты с боле революционноой крутой архитектурой и новыми графичискими фичами. должно быть очевидно что постепенно будут появлятся игры которые не будут запускатся или не будут запускаться на ультра настройках.
А за что целых 21ГБ? Выглядит как будто просто DLSS новый прикрутили)
Мда, тут конечно нужно их вообще с нуля переделывать.
Мне кажется Сквари специально делают такую парашу чтобы потом продавать какие-то отдельные якобы улучшенные издания, когда вся трилогия выйдет.