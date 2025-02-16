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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 331 оценка

Для Final Fantasy 7 Rebirth вышел текстур-пак на 21 ГБ, который улучшает 98% интерьеров и около 14000 текстур

monk70
Новости

Моддер Romi вернулся с еще одним пакетом текстур для Final Fantasy 7 Rebirth. Этот пакет размером 21 ГБ улучшает около 14000 текстур.

Вы можете скачать этот новый пакет текстур по этой ссылке. Чтобы установить его, вам просто нужно вставить 3 файла в %GAMEDIR%\FINAL FANTASY VII REBIRTH\End\Content\Paks\~mods.

Этот пакет также совместим с предыдущим пакетом HD Texture Pack, выпущенным Romi. Этот пакет охватывает только игровые пространства на открытом воздухе. Поэтому не будет никаких конфликтов с этим пакетом.

Чтобы продемонстрировать некоторые из новых текстур, моддер поделился следующими сравнительными скриншотами.

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45
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Получше, но всё равно каша...

10
Fenharell

Найди 10 отличий

5
Маркет Плейс

Оригинальные текстуры такого качество, что они наверное собирались и на пс4 её выпускать, но потом им дали бабла

4
Severtain

100%
Даже условный открытый мир построен по коридорному принципу, явно пытались оптимизировать под маленькое озу

0
Kenn1y

Просто шикарно, все же хорошо, что пока толком не добрался до консольной версии.

1
Laconia

Это настолько хреновые ремейки сейчас выпускают, что поверх нужно текстур паки накатывать.

1
Kokoprime1991

Вот вам и настолько всратые текстуры (оригинал) на ультрах , затоооооо требования к игре как запуск шатла в космос -_-

1
Пользователь ВКонтакте

Очень важное улучшение) // Joker III

0
FabulousGaston

Круглый шарик на спинке кровати все равно остался шестигранником)) улучшайте еще!)

0
tesla707

Это уже не текстуры.
Геометрия (вершинные шейдеры) и модели, такое надо перерабатывать в SDK, а не картинки через нейронку пускать.

2
DelDark tesla707

Подмена модели нужна на более высоко полигонную, но это может привести к падению производительности, а это уже плохо.

0
Ashley33

И опять мой любимый вопрос - а запуск на gtx как - не починили? Тапками не кидайте сразу - спрашиваю потому, как может пробовал кто..

0
Serpentrage

Мамонт....)

-2
Ashley33 Serpentrage

чего мамонт то? Взял себе очень хорошую и недорогую (на сегодня) карту - 1080Ti, мне ее еще лет на 5 хватит, а тут - не запускает( Вкупе с рязанью 5600 и ссд - все летает, кроме хераборы, которая просто "не может" найти шейдеры.

0
MunchkiN 616 Ashley33

карта устраревшая уже чтоб покатать игры 5 летней давности в основном. появились карты с боле революционноой крутой архитектурой и новыми графичискими фичами. должно быть очевидно что постепенно будут появлятся игры которые не будут запускатся или не будут запускаться на ультра настройках.

-3
JustA_NiceGuy

А за что целых 21ГБ? Выглядит как будто просто DLSS новый прикрутили)

0
BigTrain
0
LethalApple

Мда, тут конечно нужно их вообще с нуля переделывать.
Мне кажется Сквари специально делают такую парашу чтобы потом продавать какие-то отдельные якобы улучшенные издания, когда вся трилогия выйдет.

0