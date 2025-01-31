Для Final Fantasy 7 Rebirth вышла новые пакеты 4K-текстур для Тифы, Айрис и Клауда

Новые пакеты 4K-текстур Final Fantasy 7 Rebirth стали доступны для загрузки, улучшая качество текстур для Тифы, Айрис и Клауда.

Эти пакеты текстур, созданные Romi969, значительно повышают детализацию кожи и юбки Тифы, кожи, юбки и культовой красной куртки Айрис, а также кожи и наряда Клауда. Вы можете проверить, насколько новые текстуры улучшены по сравнению с ванильными, на сравнительных скриншотах ниже.

С момента своего релиза на прошлой неделе Final Fantasy 7 Rebirth привлекла к себе много внимания со стороны сообщества моддеров, и уже было выпущено несколько модов, которые решают некоторые из самых вопиющих проблем игры и позволяют игрокам делать то, что невозможно в оригинальной игре