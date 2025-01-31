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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 220 оценок

Для Final Fantasy 7 Rebirth вышла новые пакеты 4K-текстур для Тифы, Айрис и Клауда

monk70
Новости

Новые пакеты 4K-текстур Final Fantasy 7 Rebirth стали доступны для загрузки, улучшая качество текстур для Тифы, Айрис и Клауда.

Эти пакеты текстур, созданные Romi969, значительно повышают детализацию кожи и юбки Тифы, кожи, юбки и культовой красной куртки Айрис, а также кожи и наряда Клауда. Вы можете проверить, насколько новые текстуры улучшены по сравнению с ванильными, на сравнительных скриншотах ниже.

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С момента своего релиза на прошлой неделе Final Fantasy 7 Rebirth привлекла к себе много внимания со стороны сообщества моддеров, и уже было выпущено несколько модов, которые решают некоторые из самых вопиющих проблем игры и позволяют игрокам делать то, что невозможно в оригинальной игре

Первые моды для Final Fantasy 7 Rebirth на ПК представляют поддержку сверхшироких экранов и настройки FOV
4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
slavaf17
8
Badghost

Аналогично, разница имолет имрувед блин

0
Tiger Goose

Куда писать, если хочу, чтобы на PlayGround добавили страницу какой-либо игры?

0
yariko ookami

Где панцу в 4к, или цензура не позволила?

-1