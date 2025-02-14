Для ПК-версии Final Fantasy 7 Rebirth вышло крупное обновление размером 18 ГБ, но что именно оно изменяет - неизвестно

Square Enix выпустила крупное обновление 1.002 для ПК-версии Final Fantasy 7 Rebirth. Однако, несмотря на внушительный размер в 18 ГБ, компания не раскрыла, что именно изменилось.

В официальном сообщении говорится лишь о «улучшении стабильности игры и исправлении некоторых ошибок». Вот и все.

Такое краткое описание вызвало шутки среди игроков. «Следующее обновление будет просто называться „Игра обновлена“», — иронизирует один из пользователей. Другие сравнивают патч с пресловутыми «улучшениями стабильности» в системных обновлениях PlayStation.

Хотя Final Fantasy 7 Rebirth на PC страдала от проблем с производительностью, остается загадкой, насколько этот патч исправил ситуацию. Игрокам остается лишь установить его и проверить изменения самостоятельно.