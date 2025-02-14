Для ПК-версии Final Fantasy 7 Rebirth вышло крупное обновление размером 18 ГБ, но что именно оно изменяет - неизвестно

Square Enix выпустила крупное обновление 1.002 для ПК-версии Final Fantasy 7 Rebirth. Однако, несмотря на внушительный размер в 18 ГБ, компания не раскрыла, что именно изменилось.
В официальном сообщении говорится лишь о «улучшении стабильности игры и исправлении некоторых ошибок». Вот и все.
Такое краткое описание вызвало шутки среди игроков. «Следующее обновление будет просто называться „Игра обновлена“», — иронизирует один из пользователей. Другие сравнивают патч с пресловутыми «улучшениями стабильности» в системных обновлениях PlayStation.
Хотя Final Fantasy 7 Rebirth на PC страдала от проблем с производительностью, остается загадкой, насколько этот патч исправил ситуацию. Игрокам остается лишь установить его и проверить изменения самостоятельно.
Поменяли шорты на трусы у Тифы // Александр Муравьедов
Не верю. Покажи хаха
Это к модерам
Полигонаш груди Тифы.
Updated localization files ?
над будет обновится мб конченые фризы пропадут.
Исправление 1.003:
- в этом исправлении мы убрали патчноуты
Наверное привязку к PSN...
Когда они обнову выпустят на FF 16?
Да подшаманили да и все как сталкера 2)))
пиратку очень неудобно обновлять, каждый раз перехешировать и он в итоге качает под 100+ гб, а это почти на день. Подожду пока русификатор запилят и патчи перестанут выходить
Я вот два дня назад скачал,часа 3 наиграл.Русификатор тот что уже выложен ,вполне себе норм.Я ещё мод на оптимизацию закинул.Вроде не фризит теперь.Короче уже вполне играбельно.
мне не нравится нейросетевой перевод.
Надеюсь что появилась возможность отключить HDR // Bitamihka Bitamihka
любопытно - починили ли запуск на gtx картах? хотя бы на 1080Ti
Внешне ничего не изменилось)
Там главная проблема была, что ультра настройки не соответствуют названию. Из движка можно выжать на порядок лучше картинку, особенно тени и дальность прорисовки
господа! научите меня фотографировать, в смысле на какую кнопку жать что бы сделать непосредственно снимок, когда уже всё готово, кадр настроен и т.д.? // Заблокированный пользователь
Теперь можно играть и в первую и во вторую смену.
Может AVX 2 убрали?
Да что там авх2, если она не запускается на карте без трассировки. Или они это уже убрали?
Вряд ли 18 гигов перехешировать для этого пришлось бы
для gtx16xx есть мод, который обходит ограничение
16хх это обрезанные 20хх, вот и запускает.
но тем не менее на 16х нет трассировки
она изменяет майнинг на вашем пк
Оно изменяет 16 гб)
Рад, что не забросили, а то порт полная з*лупа. Надеюсь еще патчей штук 5 хотя бы накидают.
Спасибо. Уже прошли)
Главное, чтоб ничего втихаря опять там не зацензурили этим патчем, как сделали с Тифой для первой части ремейка...
Я вот тут только решился пощупать предыдущий кусок ремейка седьмой финалки...
И вот прям сходу два момента которые меня лично пробило в голову с разгону:
1. Самое начало. Рычаг который что бы включить надо подержать кнопку. Нажал кнопку -> Клауд схватился за рычаг -> держу кнопку -> Калуд как дурачок стоит и держит рычаг -> индикатор удержания заполнился -> Клауд опустил рычаг в нижнее положение.
Внимание вопрос Жака Фреско: "А какого хрена нельзя было сделать постепенную анимацию опускания этого рычага, что бы хотя бы на уровне анимации выглядело что игровой персонаж что-то делает пока я держу эту кнопку несчастную?"
2. Немного дальше. Гоп компания убежала вперёд, предварительно поднявшись на небольшом лифте и Пухляш говорит мол вон он лифт, догоняй.
Захожу в лифт. Жму кнопку. И камера фиксируется в том положении в каком была, но за несколько секунд до завершения подъёма освобождается.
Внимание вопрос Жака Фреско: "А на кой хрен камера вообще фиксировалась, если лифт в высоту чуть больше домашнего шкафа? Что там такого было скрыто-то, что нужно было на 4 из 6 секунд подъёма на лифте камеру зафиксировать?"
Да и в общем как-то странно. Игра вроде бы и не ЖРПГ, но какие-то странности есть. А именно АБС вот эта. Что, зачем, почему? Либо два расходника, либо два навыка, либо два раза магией вжарь. Зачем вот это нужно? Вот даже чуть дальше после второго описанного момента будет махач с шагоходом. Тебе чётко говорят, лупи огнём и долби вражыну спокойно. Ок. Но одного каста не хватает что бы ошеломить машину, а если что-то пошло не так, то второй каст как и возможность этот каст применить можно профукать от спонтанной тычки врага. Зачем, а главное для чего и всё же накуа? // Иван Марков
Может боёвка стала пошаговой,как в оригинальной версии для PS1?
А я страдаю от боёвки, но терплю ради сюжета
Посмотри тогда игрофильм на ютубчике и не мучайся.
лол боёвка в игре топ самое лучшее что есть в жанре рпг
страдать можно было в частях, где была пошаговая боёвка и то не от самой боёвки, а от заставок начала и конца боя, которых за всю игру набиралось на несколько часов наверное, если сложить их
а тут что? крутая свободная боёвка
Боёвка супер! Одна из лучших среди всех финалок. Если ты от неё страдаешь, тогда зачем играть? Для просмотра чисто сюжета давно придумали ютубчик - пользуйся и не страдай!
Лучшая в 15-й ФФ была, мечта однокнопочного паралитика.