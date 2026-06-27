Энтузиаст-одиночка улучшил освещение в Final Fantasy 7 Rebirth с помощью контактных теней

Моддер David Matos выпустил Shader Injector - мод, который значительно улучшает качество теней в Final Fantasy VII Rebirth.

Что добавляет мод:

Contact Shadows (контактные тени) - мягкие тени в местах контакта объектов.

Micro Shadows (микро-тени) - мелкие детали теней на поверхностях.

Улучшенный Diffuse BRDF для более реалистичного освещения.

Всё это работает через инъекцию шейдеров в DX12 с минимальной потерей производительности.

Square Enix выпустила игру с довольно посредственными тенями, а энтузиаст-одиночка за короткое время сделал то, что студия могла бы сделать патчем.