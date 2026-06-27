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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 850 оценок

Энтузиаст-одиночка улучшил освещение в Final Fantasy 7 Rebirth с помощью контактных теней

pgsvcks pgsvcks

Моддер David Matos выпустил Shader Injector - мод, который значительно улучшает качество теней в Final Fantasy VII Rebirth.

Final Fantasy 7 Rebirth "Shader Injector - Инжектор шейдеров для улучшения освещения и теней"

Что добавляет мод:

  • Contact Shadows (контактные тени) - мягкие тени в местах контакта объектов.
  • Micro Shadows (микро-тени) - мелкие детали теней на поверхностях.
  • Улучшенный Diffuse BRDF для более реалистичного освещения.

Всё это работает через инъекцию шейдеров в DX12 с минимальной потерей производительности.

Square Enix выпустила игру с довольно посредственными тенями, а энтузиаст-одиночка за короткое время сделал то, что студия могла бы сделать патчем.

ПК 34
16
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Yoshemitsu
4
D4GoldenHour

Но теперь слишком много контраста.

2
MunchkiN 616

и получаем на скришоте атефакт отрезанных четких теней и иногда их неправельную работу с травой опять же на кришоте. тогдауж нада делать мощной маршировкой луча 3д тени
но человек в кожанной куртке вышел и подобно прометею даравал пекарям мощный ртх без планарной каскадной пересовки траводна в буфере глубины теней 8к

1
Gords
Final Fantasy 7 Rebirth скоро получит мод, добавляющий тени в экранном пространстве, отрисованные трассировкой лучей