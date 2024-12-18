FF7 Rebirth для ПК будет включать качественные 3D-модели и текстуры высокого разрешения

Выпуск Final Fantasy 7 Rebirth для ПК позволит игре раскрыться, а некоторые её визуальные настройки и функции будут масштабироваться за пределы того, что было возможно на PlayStation 5 с соответствующим оборудованием.

Говоря с Epic Games об игре в целом и её выпуске на ПК в следующем месяце, директор Наоки Хамагучи подтвердил, что рендеринг освещения был значительно скорректирован для версии игры для ПК, что отвечает на одну из самых распространённых жалоб на версия для PlayStation 5. Кроме того, в игре будут ещё более богатые 3D-модели и разрешения текстур на высокопроизводительном оборудовании, которые не могли быть обработаны на PlayStation 5.

Final Fantasy 7 Rebirth на ПК также будет включать, как подтверждено в трейлере, поддержку NVIDIA DLSS и VRR, наряду с графическими предустановками, идеально подходящими для тех, кто не хочет слишком много возиться с графическими настройками. Также будут доступны дополнительные детализированные параметры, поэтому в версии для ПК второй части серии должно быть гораздо больше параметров, чем в разочаровывающем порте Final Fantasy 7 Remake для ПК.

Директор Final Fantasy 7 Rebirth также прокомментировал моды, сказав, что в игре не будет официальной поддержки модов, но что команда разработчиков приветствует пользовательские модификации, за исключением неподходящих модов, которые директор просит моддеров не делать. Однако, глядя на то, как все прошло с Final Fantasy 16, Хамагучи-сан не должен возлагать на это больших надежд.

В отличие от Final Fantasy 16, чьи дополнительные возможности для ПК в конечном итоге попали в релиз для PS5, Final Fantasy 7 Rebirth не будет запущена с чем-то подобным, хотя команде пришлось сопротивляться желанию добавить новый контент. Изначально они хотели добавить эпизодическую историю в качестве нового DLC, но в конечном итоге решили, что завершение последней игры в трилогии является наивысшим приоритетом, также учитывая ограниченные ресурсы. Однако, если команда получит настоятельные запросы от игроков после релиза на ПК по определ`нным вопросам, скорее всего, включая дополнительный сюжетный DLC, они хотели бы рассмотреть их, так что все ещ` есть вероятность, что, возможно, мы сможем увидеть Сида или Винсента в действии до запуска третьей части ремейка, как это было сделано с Юффи с DLC INTERmission, который оказался отличным.

Final Fantasy 7 Rebirth доступна на PlayStation 5. Игра выйдет на ПК 23 января.