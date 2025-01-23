Final Fantasy 7 Rebirth для PS5 может получить ряд улучшений от версии для ПК

В интервью изданию Famitsu Наоки Хамагучи, директор Final Fantasy 7 Rebirth, сообщил о том, что PC-версия по уровню технологий превосходит издания для PS5. По его словам, в какой-то момент некоторые из этих улучшений могут появиться и в консольной версии.

Среди этих улучшений - лучшее качество освещения, улучшенная частота кадров и графические режимы, которые работают, как и было обещано, без ущерба для графики игры. По словам Хамагути, как только был показан трейлер ПК-версии, игровое сообщество тут же запросило эти функции и для консоли:

Когда мы выпустили рекламный ролик ПК-версии, мы получили множество просьб о подобном обновлении и для PS5-версии, и думаю, что мы с радостью бы это сделали в какой-то момент, пусть и в пределах тех ограничений, которые имеются с производительностью PS5.

Очевидно, Square Enix и сам Хамагучи знают, где Final Fantasy 7 Rebirth нуждается в улучшении на PS5. На PS5 Pro игра работает превосходно и заслуживает высокой оценки, тогда как в базовой версии производительность игры оставляет желать лучшего и вызывает немало нареканий со стороны сообщества.