Final Fantasy 7 Rebirth может быть показана на Nintendo Direct 5 февраля

Слухи о том, что Square Enix продемонстрирует Final Fantasy 7 Rebirth на предстоящем Nintendo Direct, снова привлекли внимание фанатов франшизы. Известный инсайдер NateTheHate заявил, что игра будет показана во время Partner Direct 5 февраля, и возможно, студия также объявит дату релиза.

«Они представят новый трейлер и, скорее всего, дату выхода», — отметил инсайдер. По его данным, Square Enix планирует релиз на Nintendo Switch 2 и Xbox этим летом, ориентировочно в июне.

Стоит подчеркнуть, что данные сведения остаются слухами, и их следует воспринимать с осторожностью. Nintendo Direct Partner Showcase начнется 5 февраля в 17:00 по московскому времени и будет сосредоточен на играх сторонних разработчиков для Nintendo Switch и Switch 2.