Final Fantasy 7 Rebirth может выйти на Xbox и Nintendo Switch 2 в 2026 году - инсайдер

По данным известного инсайдера NateTheHate2, вторая часть ремейк-трилогии Final Fantasy 7 Rebirth готовится к релизу не только на PlayStation 5, но и на других платформах. Если верить источнику, игра появится на Xbox и Nintendo Switch 2 в 2026 году.

Ранее Square Enix уже подтвердила стратегию мультиплатформенности, и поклонники давно ожидали анонса для других систем. Теперь, судя по утечке, у Xbox-игроков будет возможность оценить историю Клауда и его команды, а обладатели Switch 2 смогут увидеть, как проект будет работать на новой консоли Nintendo.

Инсайдер намекнул, что раскрытие планируется в одном из ближайших Nintendo Direct, где, по его словам, могут показать «три загадочные игры с цифрой 7».

Стоит отметить, что для Xbox аудитория Final Fantasy уже расширяется: на Xbox Games Showcase 2025 вышел Final Fantasy 16, а в конце 2025 года платформа получит Final Fantasy 7 Remake. Теперь же в планах значится и продолжение саги — Rebirth.