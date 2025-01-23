Final Fantasy 7 Rebirth на PC получила хорошие отзывы от игроков

Несмотря на то, что релиз Final Fantasy 7 Rebirth на платформе PC состоялся буквально несколько часов назад, уже сейчас можно говорить о том, что запуск игры от компании Square Enix прошел весьма успешно.

Так, согласно статистике портала SteamDB, количество одновременных игроков в FF7 Rebirth в данный момент достигло отметки в 22 297 человека. Разумеется, этот показатель не вознесет игру в топы Steam, но он почти в два раза превосходит показатели Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Кроме того, пользовательские отзывы о Final Fantasy 7 Rebirth в Steam тоже носят статут «очень положительный», причем 83% игроков высоко оценили работу японских разработчиков. Напомним, что на консолях PlayStation игра вышла в феврале 2024 года. С тех пор ее рейтинг держится на отметке 8,9 балла.

Названная «лучшей Final Fantasy века» по версии The Washington Post версия FF7 Rebirth для ПК получила улучшенное отображение, освещение и тени, поддержку контроллера DualSense, поддержку Nvidia DLSS с более высокой частотой кадров и увеличенной графикой, три пресета и различные настройки графики, возможность настройки количества NPC на экране, а также поддержку клавиатуры и мыши.

Final Fantasy 7 Rebirth доступна для PC (Steam и Epic Games Store), а также на PS5 и PS5 Pro.