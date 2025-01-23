Final Fantasy 7 Rebirth на PC получила хорошие отзывы от игроков

Несмотря на то, что релиз Final Fantasy 7 Rebirth на платформе PC состоялся буквально несколько часов назад, уже сейчас можно говорить о том, что запуск игры от компании Square Enix прошел весьма успешно.
Так, согласно статистике портала SteamDB, количество одновременных игроков в FF7 Rebirth в данный момент достигло отметки в 22 297 человека. Разумеется, этот показатель не вознесет игру в топы Steam, но он почти в два раза превосходит показатели Final Fantasy 7 Remake Intergrade.
Кроме того, пользовательские отзывы о Final Fantasy 7 Rebirth в Steam тоже носят статут «очень положительный», причем 83% игроков высоко оценили работу японских разработчиков. Напомним, что на консолях PlayStation игра вышла в феврале 2024 года. С тех пор ее рейтинг держится на отметке 8,9 балла.
Названная «лучшей Final Fantasy века» по версии The Washington Post версия FF7 Rebirth для ПК получила улучшенное отображение, освещение и тени, поддержку контроллера DualSense, поддержку Nvidia DLSS с более высокой частотой кадров и увеличенной графикой, три пресета и различные настройки графики, возможность настройки количества NPC на экране, а также поддержку клавиатуры и мыши.
Final Fantasy 7 Rebirth доступна для PC (Steam и Epic Games Store), а также на PS5 и PS5 Pro.
И игра не запустится на старых видеокартах(которые не поддерживают лучи) Какая подлость со стороны разрабов:) Моя 1060 всплакнула...
Очнись! Твоей старой 1060-й уже 9 лет... Естественно начнут появляться игры, которые не запустятся на этой древности. Или ты чё думал? Вечно на ней сидеть будешь?
Игра не запустится на видеокартах без поддержки трассировки лучей,не на одной.
Ясен пень, что близится тот день, когда 1060 уйдет на полку... Просто 1060 могла бы потянуть эти «Чудеса графики» но разрабы подложили свинью :)
Осталось дождаться рус.от умельцев
Кряк есть? Русик?
русик еще не сделали, но будет машинный в течении суток, и она без защиты уже слита , вес 150г
Отличная инфа
Спс
В пять раз меньше, чем в ДА Виллард!!! Если там было 100к и это считалось провалом, то здесь не просто провал, а ПРОВАЛИЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!
Алё, дядя, ты чё несёшь? FF7 Rebirth исполнилось год. Этот онлайн, по сути, год спустя после основного релиза. Для игры, которой уже давно 1 год исполнился, это оглушительный успех.
А теперь вопрос. DA Veilguard тоже исполнилось год? Вот исполнится год, тогда сравнивай онлайн. Чтоб честно было.
Сейчас получается, ты сравниваешь онлайн новинки в день выхода с игрой, которой уже год. Ты бы это, думал хотя бы иногда... чё несёшь.
Але, дядя! Хорайзон 2, Призрак Тсусимы и Год оф Вар 2 вышли на ПК спустя два или три года, после выхода на консолях и онлайн в Стиме у них был 60-70к. Им это не помешало! А тут Финал Фентази - мега известная и мега старая серия игр и онлайн всего лишь убогих 20к! ЭТО ПОЗОРИЩЕ для такой известной серии!
чушь не пиши финалка всегда на консолях была популярна а это так порт чисто за год её на ютубе уже все кому не лень мог посмотреть
Самое забавное, что на консолях эта игра тоже плохо продалась. Помню новость, где Скверы жаловались, что разочарованы продажами ФФ Ребирт! Ни на ПК эта игра никому не нужна, ни на консолях!